La detenida presentaba heridas en el brazo y las autoridades investigan si podría haber sido en defensa propia

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La Policía Nacional ha detenido a la nuera del hombre de 84 años fallecido este viernes presuntamente estrangulamiento en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid, donde, por causas que se desconocen, ha fallecido este varón, que presentaba síntomas compatibles con un estrangulamiento.

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El fallecido residía en la vivienda junto a su hijo, su nuera y las hijas de ésta, según han explicado a EFE vecinos del inmueble, que destacan que se trataba de una familia normal. La detención se ha producido a la llegada al lugar de la Policía, y, según las fuentes consultadas por EFE, la detenida tiene heridas en los antebrazos, por lo que se desconoce si actuó en defensa propia.

Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y por el momento se desconocen las causas o motivaciones tras este suceso. A la llegada de los servicios sanitarios y la Policía, el hombre ya había entrado en parada cardiorrespiratoria, que los facultativos no han podido revertir.

Según las fuentes, el hombre presentaba signos de estrangulamiento, mientras que fuentes policiales han precisado que también tenía un golpe en la cabeza. El SUMMA 112 ha prestado apoyo psicológico a algunos familiares del fallecido, que se encontraban presentes en la vivienda cuando han ocurrido los hechos.

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Por el momento, las autoridades siguen investigando lo ocurrido y los agentes están recabando pruebas para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, las primeras informaciones indican a que el asesinato podría haber sido en defensa propia por las marcas que presentaba la mujer en el brazo o que el hombre intentase defenderse del estrangulamiento.