La víctima, que ha sido traslada a un centro hospitalario, ha fallecido poco después a causa de las heridas

Detenido un hombre de 33 años por intentar matar a cuchilladas a una menor de 13 años en Puigcerdà, Girona

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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre este mediodía en Barcelona, tras resultar herido de gravedad en una calle del distrito de Nou Barris.

La víctima, que ha sido traslada a un centro hospitalario, ha fallecido poco después a causa de las heridas, según informan este jueves los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han sido alertados sobre las 12:40 horas de hoy por efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona de que había una persona herida en la vía pública, concretamente en la calle Almansa.

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Diversas patrullas de la Policía de la Generalitat, así como cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han desplazado hasta el lugar de los hechos, y han trasladado al hombre en estado muy grave a un hospital.

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La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de actuaciones, para esclarecer las circunstancias de esta muerte violenta.