Claudia Barraso 07 AGO 2026 - 18:11h.

La joven de 22 años fue estabilizada por los servicios de emergencia, pero la trasladaron al hospital en estado grave

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La joven de 22 años que sufrió un accidente de tráfico en Tejeda de Tiétar el pasado jueves, ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia después de que fuese trasladada del capital de Jerte en estado crítico tras el siniestro.

Los hechos tuvieron lugar a las nueve de la noche en la carretera EX - 203. La Guardia Civil ha confirmado al medio ‘El Periódico de Extremadura’ que fue una colisión frontal entre dos turismos que se produjo a la altura del kilómetro 11,500 de la vía mencionada.

En los dos vehículos accidentados viajaban otras tres personas que, según el balance facilitado por el Centro 112 de Extremadura, un hombre de 32 años sufrió graves heridas, otro de 30 resultó herido grave y una mujer presentó heridas menos graves, pero dos de los ocupantes quedaron atrapados en los vehículos tras el impacto.

La Guardia Civil sigue investigando lo ocurrido

La investigación de la Guardia Civil ha añadido además un dato relevante: el conductor presuntamente responsable del accidente dio positivo en la prueba de alcoholemia. EL equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres mantiene abiertas diligencias para determinar las causas y circunstancias de la colisión.

En el operativo participaron dos unidades medicalizadas con una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud Plasencia Norte que intentaron hacer todo lo posible por salvar la vida de la fallecida, pero solo consiguieron estabilizarla y trasladarla al hospital en estado muy grave.

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En el accidente también intervinieron trabajadores de conservación de carreteras y efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres. Las autoridades no han trasladado más información sobre la fallecida ni han difundido su identidad.