Gonzalo Barquilla 06 AGO 2026 - 16:03h.

El caso de Valeria vuelve a evidenciar el coste de una emergencia médica en un país fuera de la UE y la importancia de los seguros

Valeria sale de la UCI en Australia: "Le han retirado la sedación y ha comenzado a realizar pequeños movimientos"

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"Queremos compartiros las buenas noticias. Valeria salió de la UCI a una habitación en planta, no tiene sedación y poco a poco van reduciendo los medicamentos y la respiración asistida para que su cuerpo vaya tomando control y pueda despertar". Así ha comunicado este jueves la familia de Valeria Arango Trujillo la evolución de la joven biotecnóloga española de 22 años que permanece ingresada en el Royal Perth Hospital, en Australia, tras sufrir un grave accidente de tráfico el pasado 14 de julio.

Los familiares explican además que la joven "ha tenido movimientos (bostezar, mover la mano, abrir los ojos) que son buenas señales" y agradecen el apoyo recibido durante estas semanas. Aunque las novedades invitan a la esperanza, la familia insiste en mantener la prudencia porque Valeria todavía no ha recuperado la consciencia y continúa pendiente de una recuperación que los médicos consideran lenta y progresiva.

Su caso ha vuelto a poner el foco sobre el enorme impacto económico que puede tener una emergencia médica en el extranjero. Valeria llegó a Australia desde Nueva Zelanda con un visado Working Holiday y sin un seguro de viaje que cubriera una hospitalización de estas características, una circunstancia que ha obligado a su familia a buscar ayudas para afrontar una factura que no deja de crecer. Para conocer qué coberturas existen en situaciones como esta, qué costes reales puede afrontar un viajero y qué errores siguen cometiéndose antes de viajar, Alfonso Calzado, fundador y consejero delegado de IATI Seguros, explica las claves en la web de 'Informativos Telecinco'.

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Un ingreso que puede disparar la factura hasta cientos de miles de euros

El caso de Valeria ha reabierto el debate sobre cuánto puede costar un accidente grave fuera de España. Para Calzado, lo primero que le sorprendió al conocer la historia fue que la joven emprendiera un viaje de larga duración sin un seguro sanitario: "Lo que más me llama la atención es que se viaje a destinos tan lejanos sin estar asegurado. Igual es defecto profesional, pero no deja de sorprenderme".

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Valeria había salido de España rumbo a Nueva Zelanda y, meses después, se trasladó a Australia para continuar su experiencia internacional con un visado Working Holiday. Según explica el responsable de IATI, ese cambio de país no tiene por qué dejar sin cobertura al viajero, aunque depende de las condiciones contratadas: "Normalmente, si es un seguro de viaje contratado con destino un país fuera de Europa, sigue habiendo cobertura aunque te cambies de país".

No obstante, advierte de que muchos viajeros desconocen realmente qué incluye su póliza: "A veces puede ocurrir que pienses que tienes contratada una pequeña cobertura y que no sea así. Por eso es tan importante revisar las condiciones de la póliza antes de salir de viaje".

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Australia, entre los países con la sanidad más cara del mundo

La familia de Valeria explicó inicialmente que el hospital les trasladó una estimación de 83.000 dólares australianos por los primeros 16 días de ingreso, una cantidad que sigue aumentando, ya que cada día de estancia son alrededor de 3.500 dólares.

Para Calzado, estas cifras no son excepcionales. "Hay países cuyos costes hospitalarios son altísimos y uno de ellos es Australia, además de otros como Estados Unidos, Canadá y Japón". Por ello considera recomendable contratar pólizas con gastos médicos ilimitados y recuerda que "una hospitalización en UCI en estos países puede costar de 20.000 a 35.000 euros diarios". "Es realmente una cifra muy elevada", añade. El portavoz señala que tampoco debe darse por hecho que, si el paciente sufre secuelas permanentes, la Administración australiana asuma automáticamente esos costes: "En el caso de las secuelas, en principio, de eso no se haría cargo el Estado".

Calzado subraya que las estancias en la UCI y las intervenciones quirúrgicas de larga duración son las que más disparan una factura sanitaria de este tipo. Con esos importes, apunta, superar los 300.000 o incluso los 500.000 euros resulta perfectamente posible: "Puede llegar a costar 35.000 euros diarios, en nueve días ya habríamos llegado a 300.000 euros". A ello se suman otros gastos que muchas familias no contemplan inicialmente. "Existen esos costes como el desplazamiento de un familiar, el alojamiento o la estancia de un acompañante", agrega. En el caso de Valeria, tanto Sandra como Jon, sus padres, tuvieron que buscar ayuda en personas de Perth que no conocían. Una familia colombiana con la que se encontraron en una iglesia les ofreció un alojamiento temporal.

¿Podría haber estado cubierta una situación como la de Valeria?

Actualmente, los padres también intentan averiguar si el seguro del vehículo implicado en el accidente podría asumir parte de los gastos. Sobre esta posibilidad, el experto matiza que dependerá de cómo se produjo el siniestro y del tipo de póliza.

"Dependería de cómo ha ocurrido el siniestro y del tipo de seguro. En España, si hubiera sido perjudicada y no causante del accidente, tendría cobertura a través de la póliza del vehículo contrario, pero no de la del propio vehículo".

Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación y la familia sigue a la espera de conocer las conclusiones sobre lo ocurrido. Las autoridades no han ofrecido novedades al respecto.

Los errores que más se repiten antes de viajar

Para el responsable de IATI, uno de los principales problemas sigue siendo la falsa sensación de seguridad con la que muchos viajeros salen de España. "El error más habitual es no ser conscientes del riesgo de viajar sin seguro. Se estima que solo el 50% de los viajeros contratan uno, mientras que en otros países ese porcentaje es mucho más alto", detalla Calzado.

También cree que siguen muy extendidos algunos mitos. "Muchos dicen 'yo ya tengo seguro', pero no comprueban las coberturas ni los límites. Hemos visto casos con límites de 30.000 euros que se agotan muy rápidamente y el viajero se queda sin cobertura", añade el portavoz.

Antes de contratar una póliza recomienda revisar tres aspectos fundamentales: el límite máximo de gastos médicos, que incluya las actividades que se vayan a realizar y la cobertura por cancelación del viaje. Además, insiste en que lo recomendable es contratar el seguro antes de iniciar el desplazamiento: "Cuando el viaje ya ha comenzado no tienes todas las posibilidades aseguradoras".

Viajes Working Holiday: un perfil cada vez más habitual

Cada año son miles los jóvenes españoles que viajan a Australia, Nueva Zelanda o Canadá con visados Working Holiday para trabajar durante varios meses. Calzado considera que deberían viajar con pólizas de alta cobertura médica: "Deberían contratar un seguro con gastos médicos ilimitados, ya que justamente en esos países los gastos sanitarios son muy elevados".

El experto explica que, siempre que no se trate de un trabajo de riesgo, el tipo de cobertura puede ser el mismo para unas vacaciones de dos semanas que para una estancia de un año. La principal diferencia está en el coste de la póliza, que aumenta conforme se prolonga la duración del viaje.

Calzado considera que disponer de un seguro podría haber cambiado la forma de afrontar tanto la asistencia sanitaria como las consecuencias económicas del accidente de Valeria: "La situación se afrontaría de una manera completamente diferente". También cree que muchos jóvenes intentan ahorrar precisamente en este aspecto. "Es un público cuya percepción del riesgo es menor. De hecho, para obtener este tipo de visados deberían exigir un seguro", precisa.

Una repatriación puede rondar los 400.000 euros

En lesiones neurológicas graves como la de Valeria, la decisión sobre cuándo trasladar al paciente correspondería al equipo médico de la aseguradora, en coordinación con los hospitales implicados, según apunta Calzado.

En algunos casos es necesario incluso recurrir a un avión medicalizado: "Un avión medicalizado desde Australia, dependiendo de cómo tenga que viajar el paciente, puede aproximarse a los 400.000 euros".

En el caso de Valeria, los médicos han comunicado a la familia que no se plantean un traslado por su actual estado. Estima que necesitará un largo proceso de repatriación. Sandra señaló en este medio que su hospitalización en Australia podría alargarse seis meses o un año, aunque todo dependerá de su progreso. El experto destaca que un seguro adecuado puede cubrir tanto la asistencia médica como una futura repatriación: "En casos como este, cuando la condición médica lo permite, se organiza un traslado o repatriación a su país de origen para que pueda seguir su tratamiento allí rodeada de su familia".

Una mayor concienciación tras casos como el de Valeria

El fundador de IATI considera que la pandemia del coronavirus hizo que aumentara la conciencia sobre la importancia de viajar asegurado, aunque todavía queda camino por recorrer. "Creo que desde la covid existe una mayor concienciación de viajar asegurado, pero sobre todo bien asegurado".

Los destinos con más incidencias siguen siendo Estados Unidos y el sudeste asiático y, aunque cree que muchas personas olvidan rápidamente estos casos, también considera que historias como la de Valeria hacen reflexionar.

"Tener o no seguro puede cambiar tu vida. No solo por la salud, sino también por las consecuencias económicas", sentencia Calzado. Mientras tanto, Valeria permanece ingresada mientras su familia sigue pendiente de su estado. Esperan que la situación pueda resolverse de la manera más favorable posible, tanto en el plano médico como en el económico. Las iniciativas 'Ayúdanos a apoyar a Valeria' y 'Ayudemos a Valeria en su lucha por recuperarse' pretenden apoyar a la joven y su entorno.