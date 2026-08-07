Los agentes han localizado este viernes en Llanera a la niña cuya desaparición se investigaba desde el pasado mes de abril

Encuentran a Miranda, la niña de cinco años raptada por sus padres biológicos en Oviedo, tras tres meses desaparecida

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Dos personas han sido detenidas por su presunta participación en la sustracción de la niña de cinco años hace más tres meses por su familia biológica en Oviedo, entre ellas la madre de la menor, ha informado la Policía Nacional.

Los agentes han localizado este viernes en Llanera a la niña cuya desaparición se investigaba desde el pasado mes de abril, tras ser sustraída durante una visita con su familia biológica en un punto de encuentro familiar de Oviedo.