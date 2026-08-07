Una pareja ha sido condenada a cárcel tras apuñalar a un hombre que les pidió que se apartaran de un carril bici en Fuengirola, Málaga

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MálagaLa Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por apuñalar a un ciclista en Fuengirola, Málaga. El principal acusado ha sido condenado a cinco años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa y a un año más por la tenencia de arma prohibida.

Mientras, la mujer ha recibido una pena inferior "al apreciarse la circunstancia atenuante derivada de la alteración parcial de sus facultades", según recoge 'Diario Sur'. En su caso, la Audiencia le ha interpuesto dos años y seis meses de prisión por la tentativa de homicidio y otros seis meses por la tenencia del arma prohibida.

La agresión al ciclista

El apuñalamiento de este hombre que casi pierde la vida en el ataque ocurrió en agosto de 2024 cuando el ciclista pidió a la pareja que se apartaran de un carril bici para pasar en la localidad malagueña de Fuengirola.

Según el escrito inicial del fiscal, la víctima paseaba por un carril bici hasta que se encontró con los acusados, que lo obstaculizaban e impedían pasear en bicicleta, por lo que les pidió que se apartaran, a lo que ambos --estando la mujer afectada de forma parcial por trastorno de ideas delirantes-- se negaron.

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Así, según señala la acusación pública, en ese momento se inició una discusión, que acabó cuando los acusados, "de común acuerdo con ánimo de menoscabar la integridad física del hombre, pero asumiendo el posible resultado de muerte", presuntamente sacaron las navajas que portaban "y comenzaron a acuchillarle", causándole varias heridas.

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Supuestamente por esta actuación sufrió lesiones que, "por su ubicación, de no haber recibido asistencia inmediata, podría haber sufrido un cuadro de shock hipovolemico-septico que habría comprometido su vida", dice el escrito, en el que se señala que requirió tratamiento médico y de 90 días para su curación, aunque le han quedado secuelas físicas.

Su detención y el juicio por el apuñalamiento

Tras esta agresión, continúa el ministerio público, los acusados emprendieron la huida, aunque finalmente fueron interceptados por una patrulla de la Policía Local de Fuengirola que les intervino en ese momento varias armas, entre ellas una con empuñadura metálica con hoja monocortante en forma de sirena "que tiene la consideración de arma prohibida".

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Por estos hechos, el fiscal acusa a cada uno de los procesados en sus conclusiones iniciales por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia de armas prohibidas. Además de la pena de prisión, insta a que indemnicen a la víctima con 11.800 euros. Considera esta acusación que en el caso de la acusada hay que aplicar la circunstancia que atenúa la pena de alteración psíquica.

Finalmente, la pareja deberá responder conjuntamente de la responsabilidad civil derivada de la agresión. Tras la petición del ministerio fiscal, la resolución ha fijado una indemnización de 6.825 euros por las lesiones sufridas por la víctima, "otros 5.000 euros por las secuelas permanentes y 583,39 euros por los daños ocasionados en la ropa de ciclismo que llevaba durante el ataque, cantidades a las que se añadirán los intereses legales correspondientes", detallan desde 'Diario Sur'.

Además, también deberán asumir las costas del procedimiento por mitad.