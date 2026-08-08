Detenido un hombre por encerrar a su mujer y amenazarla con quemar su casa en Málaga

El presunto agresor supuestamente cerró con llave las puertas del domicilio y atrancó las cerraduras para evitar que la mujer pudiera escapar

El Ministerio del Interior detecta 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo, según el Sistema VioGén

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MálagaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años en el término municipal de Vélez-Malaga (Málaga) por presuntamente encerrar a su mujer y amenazar con quemar la casa. Fuentes policiales han confirmado a EFE de que el arresto se produjo la madrugada del viernes y se investiga al hombre por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género.

El presunto agresor supuestamente cerró con llave las puertas del domicilio y atrancó las cerraduras para evitar que la mujer pudiera escapar, pero la intervención de los dos hijos de la pareja evitó daños personales, según ha adelantado este sábado el diario Sur. El investigado ya ha sido puesto a disposición judicial en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Vélez-Málaga.

Los distintos canales para pedir ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la vi(062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.