Juan Jesús Vivas confía en que el rey "cumpla con sus compromisos" y que haga el viaje a Ceuta que el Gobierno dice

Felipe VI transmite su "cariño y apoyo" a Ceuta y Vivas está convencido de que visitará la ciudad: "No me cabe duda"

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El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha garantizado este viernes que el rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y que lo hará "en coordinación con el Gobierno".

"Normalidad absoluta", ha respondido en rueda de prensa en Ferraz al ser preguntado por las palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegurando que el Felipe VI le había expresado su compromiso con esa visita pendiente a la ciudad autónoma. Según ha recalcado el ministro, "el rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto".

López no ha querido entrar en lo relativo a la final del Mundial de 2030 ni en las pretensión de partidos como Sumar, Podemos o Vox, de excluir a Marruecos de la organización: "España presentó una candidatura junto a Portugal y Marruecos, que fue la vencedora, porque la FIFA tiene sus procedimientos. Y desde luego que ahora mismo el Gobierno trabaja para que ese mundial sea un éxito, y eso es lo más importante", se ha limitado a decir.

La primera vez de Felipe en Ceuta desde su nombramiento como rey

El viaje del rey aún no tiene fecha y se producirá bajo la coordinación del Ejecutivo, pero como ocurre en otros viajes del monarca, es el Gobierno el que da el visto bueno de la agenda, de las fechas y el destino. Si el rey viajase finalmente a Ceuta sería su primera visita a la ciudad autónoma desde que llegó al trono el 2017.

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Hasta allí sí que se han desplazado diferentes líderes del Gobierno y de la oposición como Feijóo, pero la Casa Real no ha dado de lado a Ceuta y se ha reunido con Vivas mostrándole todo su apoyo y éste ha afirmado ante la prensa que confía plenamente en ese viaje del monarca: "El rey está comprometido con la visita a Ceuta y lo hará porque el rey cumple con sus compromisos".