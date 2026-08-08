Nueve heridos tras un accidente en el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, León

Cruz Roja ha desplegado un dispositivo de una treintena de voluntarios, siete ambulancias y dos vehículos de intervención

Las personas heridas han sido trasladadas al Puesto Sanitario Avanzado de Cruz Roja

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LeónUn accidente durante la celebración del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza ha dejado nueve heridos. Según informa 'Leo Noticias', los hechos han ocurrido en torno a las 18:29 horas en la curva 7 del circuito, en el paseo del Jardín a la altura del número 54, debido a la colisión de dos motocicletas que también se han llevado por delante a algún espectador.

Cruz Roja ha desplegado un dispositivo de una treintena de voluntarios, siete ambulancias y dos vehículos de intervención para atender a las nueve personas que han resultado heridas.

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Tres de los heridos, trasladados a centros sanitarios de León

Las personas heridas han sido trasladadas al Puesto Sanitario Avanzado de Cruz Roja, donde han sido valoradas y atendidas por el personal sanitario desplegado. Después de valorar la gravedad de los heridos, se ha determinado el traslado de tres personas a centros sanitarios de León.

Según ha informado por su parte el 112, el siniestro se produjo en torno a las 18.30 horas tras la colisión entre dos motocicletas en el Paseo del Jardín, a la altura del número 54.

Entre los heridos está uno de los pilotos, dos miembros de la organización del Gran Premio, tres miembros de Cruz Roja y un guardia civil, han informado las mismas fuentes.