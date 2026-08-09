Hallan un hombre muerto en una hamaca en la playa de La Vila Joiosa, Alicante

Este hombre de nacionalidad española estaba fallecido sin presentar ningún signo de violencia ni participación de terceras persona

Encuentran el cadáver de un hombre en el río Pisuerga en Valladolid: vestía ropa deportiva y no llevaba documentación

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AlicanteEfectivos de la Guardia Civil han hallado este domingo por la mañana el cadáver de un hombre de 45 años en una hamaca de la playa de La Vila Joiosa (Alicante). El cuerpo no presenta signos de violencia.

Los agentes se han movilizado a esta playa sobre las 08:30 horas, tras recibir un aviso del 112 de que había una persona sin signos vitales en una hamaca, según ha avanzado el portal Ahora Marina Baixa y han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Posteriormente se ha confirmado que este hombre, de nacionalidad española, estaba fallecido, sin presentar ningún signo de violencia ni participación de terceras personas. Se ha procedido al levantamiento del cadáver, tras lo que el Instituto Anatómico Forense realizará la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.