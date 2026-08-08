Redacción Andalucía Agencia EFE 08 AGO 2026 - 15:45h.

El hallazgo del sexagenario muerto se produjo en el Camino del Jueves en Granada, cerca de la carretera GR-30

Jesús, que pudo desorientarse, estaba considerado una persona vulnerable, pues padecía alzhéimer y diabetes

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GranadaHa sido localizado el cuerpo sin vida de Jesús, el hombre de 66 años que se encontraba desaparecido desde el 1 de agosto en la localidad de Churriana de la Vega (Granada).

Así lo han confirmado a EFE fuentes del 112 Andalucía y también lo ha comunicado públicamente el alcalde del municipio, Antonio Narváez Morente, lamentando su muerte "con enorme tristeza".

El cadáver del sexagenario fue hallado este 8 de agosto en el Camino del Jueves en Granada capital, en un tramo cercano a la carretera GR-30. Desde que se le perdió el rastro, se habían organizado batidas para dar con él.

Jesús tenía alzhéimer y diabetes

Jesús estaba considerado una persona vulnerable por su estado de salud, ya que tenía alzhéimer y diabetes. Tras su desaparición se informó de que podía estar desorientado.

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Cuando se le vio por última vez vestía un polo azul, un pantalón corto marrón y una gorra gris. Además de una riñonera negra y unas deportivas de color rojo.

Cientos de vecinos, agentes de Guardia Civil y Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil participaron en las búsquedas que se llevaron a cabo varios días para encontrarlo cuanto antes.

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"Momentos de inmenso dolor" en Churriana

"En estos momentos de inmenso dolor, quiero trasladar, en nombre de todo el pueblo y en el mío propio, nuestro más sincero cariño, apoyo y pésame a su familia, amigos y seres queridos", ha expresado el regidor de Churriana.

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"Sus familiares nos piden también que traslademos públicamente su profundo agradecimiento a todas las personas que, durante estos días, han estado pendientes, han colaborado y han acompañado. Gracias por no dejarlos solos", ha añadido Antonio.

El alcalde de la localidad granadina ha admitido que "han sido jornadas muy difíciles, pero también una enorme muestra de solidaridad, humanidad y unión de todo un pueblo".