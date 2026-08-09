Uno de los heridos se encuentra en estado grave mientras que los otros dos son leves

Mueren una joven de 19 años y un hombre de 65 en un accidente entre dos coches en Benissa, Alicante

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SevillaDos personas han fallecido y tres han resultado heridas tras la colisión frontal de dos vehículos en la tarde de este domingo en el kilómetro 22,1 de la A-394, a la altura de Utrera (Sevilla). Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, uno de los heridos se encuentra en estado grave, mientras que los otros dos son leves.

Asimismo, se están investigando las posibles causas del suceso. En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha reiterado su mensaje de prudencia en las carreteras. El siniestro se ha producido alrededor de las 16:30 horas de este domingo.

Los bomberos han intervenido para excarcelar a las víctimas atrapadas en los coches

El siniestro ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado el helicóptero del 061, una UVI móvil del 061, una UVI del SUAP y una ambulancia convencional, además de efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos, que han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas atrapadas en los coches, según el 'Diario de Sevilla'.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal.