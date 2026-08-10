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Un hombre de 36 años, herido tras ser apuñalado con un cuchillo en su domicilio de Torrejón de Ardoz en Madrid

Un hombre de 36 años, herido tras ser apuñalado con un cuchillo en su domicilio de Torrejón de Ardoz en Madrid
Sanitarios del SUMMA 112 se han trasladado al lugar de los hechos. Europa Press Archivo

  • La víctima, que ha sido trasladada al hospital después de ser estabilizada, presentaba una herida por arma blanca incisa en el hemitórax derecho

  • Los hechos han ocurrido sobre las 3.30 horas, en una vivienda del número 36 de la Avenida de la Constitución, en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz

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Un hombre de 36 años ha sido agredido esta madrugada en su domicilio de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un comunicado, el hombre ha resultado herido tras ser apuñalado con un cuchillo de unos 15 centímetros.

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La supervisora del 112, Eva Aguilar, ha detallado que el altercado se ha producido esta madrugada, sobre las 3.30 horas, en una vivienda del número 36 de la Avenida de la Constitución, en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz.

La Policía Nacional investiga los hechos para esclarecer el motivo de la agresión

Cuando los sanitarios del SUMMA 112 llegaron al lugar de los hechos, la víctima presentaba una herida por arma blanca incisa en el hemitórax derecho. El hombre ha sido trasladado al hospital después de ser estabilizado.

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La Policía Nacional está investigando lo sucedido y, por el momento, ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor del apuñalamiento, según informa 'TeleMadrid'.

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