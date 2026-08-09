De los afectados, hasta 11 fueron evacuados a la Unidad de Quemados del Hospital General de Alicante

Los otros 13 heridos de carácter leve fueron atendidos en el centro de salud de Altea y recibieron después el alta

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Alicante27 personas han resultado heridas durante la celebración esta madrugada del 8 de agosto del espectáculo pirotécnico del Castell de l’Olla en la localidad de Altea (Alicante).

Así lo publica el diario 'Ahora Marina Baixa', con la información que les trasladó la cofradía encargada del evento, que todavía no ha emitido comunicado oficial sobre lo ocurrido.

El citado medio explica que la organización está recabando datos y a la espera de los partes médicos para dar más detalles del alcance del suceso, que tuvo lugar en la playa de la Olla.

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Allí miles de personas suelen reunirse para ver el evento de luz y pólvora, con un material que íntegramente se lanza desde el mar, ofreciendo una experiencia única.

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11 evacuados a la Unidad de Quemados

Según ha precisado Castell de l’Olla, 14 de los afectados en el incidente fueron trasladados primero al Hospital IMED y posteriormente, 11 de ellos fueron evacuados a la Unidad de Quemados del Hospital General de Alicante.

Por otro lado, 13 personas heridas leves fueron atendidas en el centro de salud de Altea y luego recibieron el alta médica. El personal de emergencia y seguridad que había desplegado en la zona actuó con rapidez.

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Desde la cofradía expresan su preocupación por el estado de los que sufrieron daños en el espectáculo, tal y como publica el mismo periódico digital comarcal.