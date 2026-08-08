Su novio Maxi estaba en la terraza del piso en una reunión telemática de trabajo con los auriculares puestos

Muere un hombre de 84 años estrangulado en Ciudad Lineal y detienen a su nuera con heridas en el brazo

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MadridLa mujer que ha sido detenida acusada de matar a su suegro de 84 años en el barrio de San Pascual, Ciudad Lineal (Madrid). Ella ha asegurado que fue un acto de defensa propia porque él la atacó con un cuchillo. Según informa 'ABC', la arrestada confesó que estranguló al hombre mientras que su pareja estaba en otra parte de la casa en una videoconferencia de trabajo y que no se enteró de nada.

Ella ha afirmado que le dijo lo que había hecho a través de un mensaje de WhatsApp. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el hijo y la nuera -que estaba muy alterada- les abrieron la puerta y les indicaron que el cuerpo del hombre estaba en el salón con un cuchillo no muy grande debajo de su brazo derecho.

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Su pareja estaba en una reunión de teletrabajo en la terraza

Esa misma mañana, María del Pilar, la mujer de 27 años que llevaba cinco años de relación con su novio y dos en esa casa, llevó a su suegro Maximino a una consulta médica en el Hospital Ramón y Cajal por un fuerte dolor de cabeza. Después, recogió la comida de él de los asuntos sociales y almorzó en el piso con normalidad.

La mujer ha resaltado que su pareja, Maxi, estaba en la terraza del piso en una reunión telemática de trabajo con los auriculares puestos. Al parecer, siempre usaba esta zona de la casa para teletrabajar y tiene un cierre propio que la aísla del resto de la casa. Alrededor de las 14:30 horas, mientras ella estaba en la cocina preparando la comida de su pareja, se acercó su suegro desde el salón y empezó a insultarla. "No aportas nada en casa, vete de aquí! ¡Eres una mierda!", le gritó y cogió un cuchillo, según su declaración.

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El suegro intentó apuñalarla y ella se cubrió con un brazo, según la versión de Pilar

Corrieron al salón y siguió la pelea. Según la versión de Pilar, él intentó apuñalarla y ella se cubrió con un brazo, donde presentaba heridas de defensa. Con la otra mano lo agarró por el cuello, forcejearon y cayeron sobre el sofá, ella sobre Maximino, al que aún estaba asfixiando. El anciano intentó defenderse mordiéndole en la mano y ella respondió con otro bocado, pero la pelea no terminó hasta que cayeron al suelo.

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Pilar aún lo estaba estrangulando. La víctima comenzó a ahogarse y dejó de moverse. La joven, inquieta, envió mensajes a su pareja. Ambos decidieron llamar al 112 a las 14:55 horas. Según dijo el novio a los agentes, él no escuchó nada en ningún momento, porque tenía los cascos puestos y llegó a mostrarles el chat con la sospechosa.

Homicidios detuvo a María del Pilar, que también fue asistida por el Summa 112 por las lesiones cortantes en el antebrazo. Los sanitarios, en un primer examen exterior al fallecido, determinaron que efectivamente presentaba lesiones compatibles con un estrangulamiento.

El Grupo VI de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid se encarga de la investigación de este caso.