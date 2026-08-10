Un hombre de 31 años ha fallecido en el impacto entre un turismo y un camión en la N-122 en Sardón de Duero

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Un varón de unos 31 años ha fallecido tras colisionar el turismo que conducía con un camión en el kilómetro 332 de la N-122, a la altura del término municipal de Sardón de Duero (Valladolid), según han informado a Europa Press fuentes del Sevicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 2:05 horas de este lunes, momento en el que 1-1-2 ha recibido varias llamadas de alerta que informaban del accidente e indicaban que el conductor del turismo se encontraba atrapado e inconsciente en el interior del vehículo.

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La sala del 1-1-2 ha dado aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Este último organismo ha movilizado un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Tudela, una ambulancia de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

En el lugar del choque, el personal sanitario de emergencias ha confirmado el fallecimiento del ocupante del turismo. Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar atención y apoyo psicológico a los familiares del fallecido.

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Los efectivos de los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor, de 31 años, según ha confirmado el 112, que activó después a un equipo de psicólogos para asistir a los allegados de la víctima. Su cuerpo fue excarcelado del habitáculo por los bomberos que acudieron al lugar del siniestro.

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Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida al joven que se encontraba inconsciente en el interior de su vehículo, donde quedó atrapado y tuvieron que rescatarle. Pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida, no pudieron evitar su fallecimiento.