Víctima y autor convivían juntos y las discusiones entre la pareja eran habituales, según las investigaciones

El detenido por asesinar a su pareja en Marbella, Málaga, confesó el crimen a la Policía

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El hombre de 58 años detenido por presuntamente matar a su pareja de 35 años en proceso de transición en San Pedro de Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, y la pareja fallecida se denunciaron presuntamente por una agresión mutua el pasado día 1 de agosto. Informa en el vídeo Desiré Macías.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambos fueron conducidos en situación de detenidos ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella aunque ninguno quiso ratificar la denuncia, por lo que las diligencias urgentes incoadas por el órgano judicial tuvieron que ser archivadas.

El detenido pasará previsiblemente este miércoles a disposición del juzgado de guardia de Marbella después de haber sido detenido por acabar presuntamente con la vida de su pareja. Según han apuntado, aunque el crimen ocurrió el pasado domingo, no fue hasta este pasado lunes cuando el presunto homicida fue detenido tras confesar la autoría del hecho a la Policía.

Un juzgado de instrucción y no de violencia sobre la mujer

Así, aunque agresor y víctima mantenían una relación sentimental el caso será investigado judicialmente por un juzgado de instrucción y no por el de violencia sobre la mujer dado que la víctima aún no había adquirido esta condición, pues no se había inscrito como tal en el Registro Civil.

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Los juzgados de Marbella no ordenaron en ningún momento la exclusión de la mujer fallecida de los registros de víctimas de violencia de género (VioGén) dado que se trata de un registro policial. Cabe recordar que la víctima presentaba heridas de arma blanca, según han señalado fuentes policiales. Las diligencias policiales se están practicando en el ámbito de la violencia doméstica.

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Al parecer, víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones entre la pareja eran habituales. Fue a través de un requerimiento ciudadano como se tuvo conocimiento del crimen. Según han apuntado, el presunto autor confesó la comisión del homicidio a la llegada de los agentes al domicilio donde fue localizada sin vida la víctima.