Denuncian agresiones a jóvenes veraneantes vascos en Laredo

Maitena Berrueco 11 AGO 2026 - 14:32h.

Algunos testimonios apuntan a que los agresores son un grupo que van vestidos de negro y encapuchados

Investigan una agresión grupal en Baiona, Vigo, a tres jóvenes y a su madre "por hablar francés"

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BilbaoDe momento, solo habría una denuncia formal interpuesta, pero desde hace unos días los veraneantes empiezan a verbalizar su temor por la ola de violencia que sacude este verano Laredo (Cantabria)y que, algunos apuntan a que se repite, desde hace al menos tres años. Las víctimas serían jóvenes veraneantes a los que un grupo de encapuchados vestidos de negro les insulta, roba e incluso agrede físicamente. El Ayuntamiento de Laredo niega que sea una situación generalizada y teme que esto pueda afectar a la imagen de la localidad como destino turístico.

Algunos medios señalan a que las agresiones se vienen produciendo contra veraneantes vascos por el mero hecho de su procedencia, otros amplían el abanico y aseguran que ha habido agresiones a otras personas de fuera de Euskadi. Las víctimas, en cualquier caso, son jóvenes que pasan el verano en Laredo y que están asustados.

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La situación ha llevado ya a veraneantes habituales de la zona, a plantearse cambiar de destino vacacional si esta ola de violencia no se finiquita. Laredo es uno de los enclaves de Cantabria favoritos, sobre todo, para los vizcaínos para disfrutar de las vacaciones.

Cinco policías para 100.000 habitantes en verano

Con una población que supera los 100.000 habitantes durante el verano, en Laredo durante algunos turnos solo trabajan cinco agentes de la Policía Local. “Insuficiente”, en palabras del alcalde, para atender todas las incidencias que se producen. Los afectados sienten que el grupo de agresores salen “a la caza” de los que son de fuera.

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Sea como fuere, el Ayuntamiento del municipio costero cántabro “niega que exista una situación generalizada de agresiones a jóvenes veraneantes” y asegura que se trata de hechos aislados. Así, ante la Policía Local de la localidad solo consta, según fuentes municipales, una denuncia formal y admiten que existen otros hechos cuya procedencia no ha podido concretarse que han sido puestos en conocimiento de la Policía Local de forma verbal y telefónica.

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A raíz de estas actuaciones, "los agentes han logrado identificar en distintos casos a presuntos autores, formulando un total de 14 denuncias durante este verano", que han sido remitidas a la Delegación del Gobierno. Asimismo, desde el Consistorio informan de que se han trasladado los correspondientes informes, con los hechos presuntamente delictivos, a la Guardia Civil de Laredo, competente en materia de seguridad ciudadana en el municipio.

Hechos aislados pero reunión urgente

Pese a que “son hechos aislados”, según el alcalde, se va a solicitar de manera urgente una reunión de seguridad con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para analizar la situación general de la seguridad durante el verano, reforzar la coordinación entre administraciones y reclamar un incremento de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio durante los meses de mayor afluencia.

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Por ese motivo, el alcalde ve imprescindible que la Delegación del Gobierno refuerce de manera inmediata los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a Laredo durante el verano, con el fin de responder al importante incremento de población y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.