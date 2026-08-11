Los paddlesurfistas se encontraban derivando mar adentro a aproximadamente media milla de la costa

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MálagaEl Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa ha coordinado este pasado lunes el rescate de tres personas que practicaban paddle surf y se encontraban en apuros en el mar frente a Punta Chullera, en el término municipal de la localidad malagueña de Manilva.

El sistemas Emergencias 112 Andalucía fue alertado sobre las 21:07 horas de la presencia de tres personas que no podían salir del mar. De inmediato, dieron aviso al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa, a la Policía Local, al 061 y a la Guardia Civil. Al parecer, se encontraban derivando mar adentro a aproximadamente media milla de la costa.

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No llevaban chalecos y una de ellas no sabía nadar

Según la información recibida por la persona alertante, una de ellas no sabía nadar. Además, al parecer, no llevaban chalecos salvavidas. Así, desde el Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa se movilizaron de inmediato la embarcación Salvamar Gadir y el helicóptero Helimer 222, al tiempo que se mantuvo contacto permanente con el alertante y se coordinó la actuación con Guardia Civil, que movilizó una patrulla por tierra, y 112 Andalucía.

Tras las referencias facilitadas desde tierra por el alertante, la Salvamar Gadir pudo localizar a las tres personas, según han informado desde Salvamento Marítimo. A las 21,53 horas la unidad informó de que los tenía al costado y procedía a embarcarlos, confirmando tres minutos después que las tres personas, dos hombres y una mujer, se encontraban ya a bordo en buenas condiciones.

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La Salvamar Gadir trasladó a los rescatados al puerto de Estepona (Málaga), mientras que el helicóptero Helimer 222 regresó a su base al no ser necesaria su intervención directa.