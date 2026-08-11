La descarga eléctrica fue causada por un foco próximo a una ducha de la playa de la Ensenada de los Galápagos

El hombre detenido por asesinar a su pareja en Marbella tuvo el cadáver en su casa casi un día entero

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El menor de tres años que tuvo que ser hospitalizado debido a una descarga eléctrica ya se encuentra en su casa en “perfecto estado y sin mayores consecuencias”, ha informado el consejero de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Melilla, José Ronda.

El consejero ha señalado en rueda de prensa que el niño tan solo tiene “una pequeña quemadura” en el brazo sin mayor gravedad. “Parece que está todo todo bien”, ha apostillado, agregando que, “indudablemente, la familia puede hacer o iniciar las acciones que entienda oportunas”.

Según ha explicado, la descarga eléctrica que sufrió el menor el pasado viernes por la tarde en la playa de la Ensenada de los Galápagos fue causada por una derivación que había en un foco próximo a una ducha, y que ya ha sido subsanada.

Un foco próximo a una ducha

El suceso obligó al Gobierno regional a la desconexión de la alimentación eléctrica de las luminaria y al cierre temporal de la Ensenada de los Galápagos, así como al precintado de la luminaria relacionada con los hechos por parte de la Policía Local hasta averiguar lo que pudo causar dicha descarga.

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Tras realizar las revisiones y comprobaciones pertinentes, la empresa responsable del mantenimiento de la luminaria certificó la ausencia de tensión y concluyó que no existe riesgo eléctrico en las condiciones en las que se han efectuado las comprobaciones.