Raquel Noya A Coruña, 11 AGO 2026 - 13:17h.

El propietario se enfrentó cuerpo a cuerpo al delincuente cuando lo sorprendió en el salón y consiguió retenerlo hasta que llegó la Policía Local

Detenido por robar hierro en una nave industrial de Granada y dejarse su teléfono móvil junto al DNI

Compartir







Hay situaciones que parecen sacadas de una película y que, sin embargo, ocurren en la vida real más a menudo de lo que nos parece. Es lo que sucedió de madrugada en una vivienda de A Coruña, donde un hombre se encontró con un ladrón dentro de su propia casa mientras su mujer y su hija dormían. Lejos de salir corriendo, decidió plantarle cara y enfrentarse cuerpo a cuerpo al delincuente, hasta que el propietario consiguió reducirlo y retenerlo mientras llegaba la Policía, evitando que se escapara con el botín.

El asaltante había conseguido acceder al inmueble sin despertar a nadie. Entró en el edificio, llegó hasta el patio interior y trepó hasta una ventana. Por allí consiguió introducirse en el baño de la vivienda alrededor de las 05:15 horas del 17 de octubre de 2025.

PUEDE INTERESARTE Dos policías salvan la vida a una mujer que se quedó inconsciente tras atragantarse en un bar de Vigo

A partir de ahí comenzó a registrar las habitaciones en busca de objetos de valor. Encontró dinero en moneda peruana y dos anillos. Uno se lo puso en la mano y el otro decidió esconderlo en su ropa interior. Pero el plan del delincuente se truncó cuando el propietario lo descubrió en el salón y se enfrentó a él.

El ladrón trató de huir y ambos comenzaron a forcejear. Según explica la prensa local, el asaltante golpeó al vecino en varias ocasiones, pero éste consiguió sobreponerse y llevarlo hasta otra habitación, donde finalmente logró inmovilizarlo. A la lista de objetos robados (que posteriormente pudieron recuperar), la familia lamenta el destrozo de un televisor que había en la estancia y que quedó completamente inservible.

Condenado a dos años de prisión

Cuando llegó la Policía Local, alrededor de las 05:30 horas, el propietario todavía mantenía retenido al intruso. Los agentes recuperaron el dinero y uno de los anillos. El segundo apareció después cuando, al ser trasladado a un hospital, el hombre se desvistió y el anillo que había escondido en su ropa interior terminó cayendo al suelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El propietario sufrió arañazos en el cuello y el tórax, además de molestias en un dedo y en la rodilla derecha, heridas que, según explica el afectado a la cabecera local, tardaron siete días en curar. Ahora, el asalto ha terminado en los tribunales con una condena de dos años de prisión por robo con fuerza en casa habitada. El acusado también deberá pagar 120 euros de multa por las lesiones y 560 euros de indemnización al propietario, además de hacerse cargo de los daños del televisor y de los gastos sanitarios correspondientes.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de tres años y diez meses, pero la condena se redujo teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, la drogodependencia del acusado y su aportación económica para afrontar las indemnizaciones.