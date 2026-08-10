Raquel Noya Lugo, 10 AGO 2026 - 12:40h.

Las llamas se originaron en la zona de la parrilla y se propagaron rápidamente por el falso techo y las vigas de madera del edificio

Los bomberos tuvieron que trabajar durante horas para refrigerar las vigas y la cubierta del edificio y evitar que el fuego se propagase a los inmuebles colindantes

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Los bomberos de Lugo han tenido que extinguir este domingo un incendio originado en un restaurante de la rúa do Miño que obligó a desalojar también algunas terrazas de los alrededores. Según ha explicado el 112, recibieron el aviso a las 13:50 horas de la tarde a través de un particular que indicaba que había bastante humo en la zona, debido a que ardía un restaurante.

Se trata de la parrillada Antas, situada en la zona de la praza do Campo que a esa hora se encontraba llena de clientes, tanto en su interior como en la zona de la terraza: “Teníamos el restaurante lleno tanto fuera como dentro y hemos tenido que desalojarlos a todos”, explica su propietario, Iván Abelaida en la prensa local.

Una columna de humo comenzó a ganar presencia en plena hora punta y las autoridades competentes desplazadas hasta el lugar se vieron obligadas a evacuar rápidamente el establecimiento y a desalojar también a clientes de varios locales próximos.

La evacuación se produjo sin que se registrasen heridos. Los trabajadores y los clientes abandonaron el establecimiento mientras el humo se hacía cada vez más intenso. Hasta el punto se desplazaron los bomberos de la ciudad y la Policía Nacional y local, así como miembros de Protección Civil, cuyo trabajo quiso agradecer públicamente la alcaldesa de la ciudad, Elena Candia, que se acercó personalmente al lugar, tal y como muestra en sus redes sociales.

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El fuego comenzó en la parrilla y se extendió por el techo

Según el propietario, el origen del incendio tuvo lugar en la zona de la parrilla. El problema fue que las llamas encontraron rápidamente un camino para avanzar por el falso techo y las estructuras de madera del inmueble. “Se extendió rápidamente”, relata Abelaida, que reconoce que los trabajadores intentaron actuar inicialmente con extintores, aunque sin conseguir controlar el fuego: “Parecía que en vez de apagarlo lo avivábamos”, detalla.

La humareda también alcanzó el exterior y obligó a desalojar las terrazas de algunos establecimientos próximos. En uno de ellos, los clientes pudieron observar desde sus mesas cómo el humo iba aumentando. “Empezamos a oler a quemado y a ver un montón de humo, parecía la niebla de invierno”, relataban desde un local cercano.

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Los bomberos trabajaron durante horas para evitar que el fuego avanzara

Los bomberos tuvieron que acceder al restaurante desde un patio interior para atacar las llamas y revisar las zonas afectadas. El trabajo se complicó por las características del edificio, especialmente por la presencia de elementos de madera en su estructura y bajo cubierta.

El objetivo no era únicamente apagar las llamas visibles. Los efectivos tuvieron que refrigerar paredes, vigas y otros elementos para evitar que el calor provocase nuevos focos o que el incendio terminase afectando a inmuebles colindantes. La Policía Local utilizó además un dron equipado con cámara térmica para localizar posibles puntos calientes en el tejado y comprobar que no quedasen brasas capaces de reactivar el incendio. Las tareas de enfriamiento y vigilancia se prolongaron durante varias horas, según informa Europa Press.

El humo afectó a las viviendas superiores

El incendio también generó una importante acumulación de humo en las plantas superiores del edificio. Las viviendas no sufrieron daños estructurales graves provocados directamente por las llamas, aunque sus ocupantes tuvieron que seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Algunos pudieron acceder de forma puntual y supervisada para recoger pertenencias esenciales.

Los residentes de edificios próximos también fueron regresando progresivamente a sus casas mientras los equipos de emergencia mantenían acordonada la zona. La recomendación durante la intervención fue mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada del humo acumulado en la plaza.

“Nos ha pasado en el peor momento”

Más allá de los daños materiales, el incendio supone un duro golpe para el restaurante, especialmente por la época del año en la que estamos: “El verano es la época de mayor facturación, así que esto nos ha pasado en el peor momento posible”, lamenta el propietario en El Progreso. Abelaida reconoce que todavía prefiere no pensar en las consecuencias económicas que tendrá para el negocio aunque agradece que el suceso se saldase sin daños personales.