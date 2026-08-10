El detenido es un hombre de 47 años que está acusado de robo con fuerza en una nave industrial de Granada

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La Guardia Civil ha detenido a un varón de 47 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una nave industrial ubicada en una localidad del cinturón metropolitano de Granada en la que se dejó un teléfono móvil y su documento de identidad.

La actuación se inició después de que la Guardia Civil del Puesto Principal de La Zubia recibiera un aviso alertando de que se estaba produciendo un robo de material de hierro en el interior de una nave industrial. Una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó inmediatamente hasta el lugar para comprobar lo sucedido.

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A la llegada de los agentes ya no había nadie en el interior de la nave. Sin embargo, los guardias percibieron un fuerte olor procedente del corte reciente de metal y localizaron diversos efectos que presuntamente estaban siendo usados para el robo.

Se dejó el teléfono móvil con la linterna encendida

Junto al material cortado encontraron una radial, un grupo electrógeno y un teléfono móvil cuya linterna permanecía encendida y enfocada hacia la zona en la que se estaban realizando los cortes. Al examinar visualmente el terminal, los agentes localizaron, además, en el interior de su funda, un documento nacional de identidad que permitió obtener una primera pista sobre la identidad del presunto autor.

En el exterior de la nave localizaron igualmente un vehículo con semirremolque cargado con el hierro sustraído, material cuyo valor total ascendía a unos 18.000 euros. Las comprobaciones realizadas permitieron determinar que el vehículo pertenecía a la misma persona cuyos datos figuraban en el documento de identidad encontrado junto al teléfono móvil. La inspección técnico-ocular practicada en el lugar permitió constatar además que tanto la valla perimetral del recinto como la puerta de acceso a la nave habían sido forzadas.

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El detenido contactó con la Guardia Civil

A partir de los primeros indicios recabados por la patrulla de Seguridad Ciudadana, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de La Zubia se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del sospechoso.

A la mañana siguiente se produjo un nuevo hecho que permitió avanzar en la investigación. El presunto autor contactó telefónicamente con la Guardia Civil para comunicar que había dejado un teléfono móvil en el interior de la nave y solicitar su recuperación, alegando que el terminal pertenecía a un familiar.

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Por su parte, el propietario de la nave presentó la correspondiente denuncia y confirmó que se había producido un robo, descartando así la versión ofrecida por el sospechoso, quien manifestó que contaba con autorización del propietario para encontrarse en el recinto. Con todos los indicios y pruebas recabados durante la investigación, la Guardia Civil procedió finalmente a la detención del varón de 47 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza.