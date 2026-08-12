Claudia Barraso Europa Press 12 AGO 2026 - 16:50h.

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo implicado en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada en Roquetas de Mar

Un ciclista muere atropellado por un turismo en Roquetas de Mar, Almería

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La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo implicado en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este miércoles en Roquetas de Mar, en Almería, en el que ha fallecido un motorista de 34 años.

El siniestro se produjo sobre las 00:30 horas en la calle Magisterio del municipio roquetero, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, que recibió un aviso por una colisión entre un coche y una moto con una persona herida.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Roquetas de Mar y profesionales sanitarios, después de que los alertantes indicaran que el herido presentaba un golpe en la cabeza y estaba gravemente herido.

La Guardia Civil identificó y detuvo al conductor del turismo implicado

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital, donde falleció. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. La investigación ha logrado identificar y detener al conductor del turismo implicado en el accidente que acabó con la vida del hombre de 34 años.

El motorista fallecido es un hombre de 34 años. El siniestro se produjo pasadas las 00:00 en la calle Magisterio, según ha confirmado el medio ‘La Voz de Almería’ e informaron los servicios de emergencia de Andalucía que recibieron un aviso por una colisión entre un coche y una moto con una persona herida.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Roquetas de Mar y profesionales sanitarios después de que varios testigos hubiesen dado el aviso explicando que el herido presentaba un grave golpe en la cabeza. Cuando los sanitarios llegaron hasta el lugar consiguieron estabilizar al herido y trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida, falleciendo en el centro sanitario.