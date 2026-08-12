Claudia Barraso 12 AGO 2026 - 17:10h.

Un hombre de 65 años ha sido detenido por agredir a su hijo dentro de un domicilio en un barrio de Vitoria

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Un hombre de 65 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de violencia doméstica. Los hechos sucedieron a las 20:30 cuando los agentes de la Policía Local de Vitoria recibieron un aviso de que se había producido una agresión en el interior de un domicilio en el barrio de Txagorritxu.

Los agentes se personaron en la vivienda y encontraron a la víctima y al agresor, en este caso hijo y padre respectivamente para tomarles declaraciones y, escuchando el testimonio del joven además de ver las lesiones que presentaba, procedieron a la detención del hombre. Se desconoce si el joven tuvo que ser llevado a algún centro hospitalario para que le atendiesen por las lesiones que presentaba.

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Desde el Ayuntamiento de Vitoria publicaron la información de la detención además de explicar que se registraron 22 denuncias: una por lesiones, por violencia doméstica, una por amenazas, 16 por robos, de las cuelas una era de una bicicleta, otra en el interior de un coche, una por estafa y otra por pérdida de objetos personales.

Otros delitos

Las autoridades no han confirmado la identidad del hombre que fue detenido y tampoco del joven. No se sabe si había alguien más dentro del domicilio y desde el Ayuntamiento no han ofrecido más información sobre si el hombre ya ha sido puesto en libertad. Respecto a las otras intervenciones, no hay tampoco más información sobre el delito de lesiones, amenazas o robos que se produjo durante la jornada del pasado martes.

La Policía recibió el aviso a última hora de la tarde cuando alguien llamó al teléfono de emergencias informando sobre lo que estaba sucediendo en la vivienda, pero las autoridades no han confirmado si fue la víctima quien llamó a los agentes o si por el contrario fue alguno de sus vecinos que escucharon lo que estaba ocurriendo.