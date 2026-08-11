La Guardia Civil investiga el crimen y ha detenido a una de las hijas del matrimonio junto a su pareja

¿Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, el matrimonio hallado muerto a cuchilladas en Tauste, Zaragoza?: de la defensa de su tierra al compromiso político

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ZaragozaAbarrotando La Casa de la Cultura de Tauste, en Zaragoza, más de un millar de personas despidieron ayer a Javier Sánchez y Esther Latorre, el matrimonio hallado muerto a cuchilladas en el interior de su domicilio en la localidad zaragozana. Recordándolos con “profundo dolor” como dos “luchadores incansables”, comprometidos con su tierra, con el campo y con las luchas sociales, les dedicaron el último adiós entre homenajes en un acto laico en el que participaron representantes políticos, agrarios, familiares y amigos.

Muy conocidos por su trayectoria en el sindicalismo agrario, él era exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), mientras ella también estaba vinculada a la organización, siendo participante activa en el Área de la Mujer y referente de la “lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas”. Además, Esther era miembro de la intercomarcal de Izquierda Unida de Zaragoza, formando parte de su Red de Medio Ambiente y de la Red de Feminismos en IU Aragón”, como recordó UAGA en un comunicado que lamentaba la muerte de ambos, la cual está ahora siendo investigada por la Guardia Civil, que ha detenido a una hija del matrimonio y a su pareja como presuntos autores del homicidio.

La multitudinaria despedida a Javier y Esther en Tauste, en medio del shock por la investigación

Los cadáveres de ambos fueron hallados en torno a las 21:00 horas del pasado sábado, 8 de agosto, en su vivienda de Tauste, aunque los efectivos de la Benemérita han determinado que murieron el viernes. Los dos presentaban heridas de arma blanca y signos evidentes de violencia. Se encontraban en diferentes habitaciones y ahora todas las miradas se centran en una de las dos hijas que tenían, así como en su pareja, lo que ha añadido aún más desasosiego al desconsuelo de todos aquellos que los conocían.

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Sin que hayan trascendido más detalles de la investigación, ayer el recinto dispuesto para despedir a ambos se llenó de amigos, familiares y allegados, con intervenciones en la despedida como la de Andrés Góngora, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que quiso destacar la talla humana y luchadora que tenían.

De igual modo, la coordinadora general de Izquierda Unida de Aragón, Marta Abengochea, expresó el “profundo dolor” que ha supuesto la pérdida de ambos, que formaron parte de la formación, y de las que ha destacado su "inteligencia" y el "corazón" que ponían en sus acciones.

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En un momento del acto, con la música del ‘Somos’ de José Antonio Labordeta, de forma simbólica varios representantes de UAGA han llevado tierra de cada comarca de Aragón; un homenaje que ha concluido con el secretario general de la organización, José María Alcubierre, recordando a ambos como “luchadores incansables”.

En “un momento durísimo” para la organización, ha recordado que “Javier y Esther eran dos personas que luchaban desde sus ámbitos, con sus responsabilidades, desde lo local hasta lo global".