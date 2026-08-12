Carlota, de 40 años, hija del matrimonio, fue detenida junto a su novio: las autoridades investigan una presunta participación en el crimen

¿Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, el matrimonio hallado muerto a cuchilladas en Tauste, Zaragoza?: de la defensa de su tierra al compromiso político

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ZaragozaLos vecinos y los allegados de Javier Sánchez y Esther Latorre, –el matrimonio asesinado en su vivienda en Tauste, Zaragoza, donde el sábado encontraron sus cadáveres–, no salen de la conmoción. Muy queridos y conocidos, entre otros, por su por sus vínculos con el sindicalismo agrario, su compromiso político y su “lucha incansable” por la defensa a la tierra y las causas sociales, hoy quienes conocían su entorno son incapaces de entender el crimen y la detención de una de sus hijas como presunta implicada.

Con la investigación aún en curso, entre distintas claves e incógnitas que aún han de ser resueltas, la Guardia Civil ha estrechado el cerco sobre Carlota, –una de las dos hijas de la pareja, de 40 años, y la única de ellas que se encontraba en Zaragoza–, así como sobre su pareja, de 30 y origen colombiano. Por los elementos encontrados en la escena donde ocurrió el doble homicidio, las autoridades consideran que tras el crimen había alguien conocido que no tuvo que forzar ni la puerta ni las ventanas del domicilio para actuar.

El entorno de Javier y Esther, matrimonio asesinado en Tauste, “en shock”

Al enorme pesar por la muerte de Javier y Esther, de 67 y 66 años, se unió en el multitudinario acto de despedida del lunes 10 de agosto un enorme desasosiego: en La Casa de la Cultura de Tauste, donde más de un millar de personas, –cerca de 1.500–, les rindieron homenaje, habían conocido paralelamente que por el asesinato de ambos a cuchilladas había sido detenida la citada hija del matrimonio como principal sospechosa junto a su novio; una noticia que profundizaba todavía más en el dolor por la pérdida.

Junto al hecho en sí del terrible crimen, se añadía así el agravante de un posible parricidio; extremo aún no confirmado, aunque el foco de la investigación se dirige sobre ellos, siendo que además, según ha informado el Heraldo de Aragón, inicialmente ambos se habrían negado a declarar.

Por ello, en el actual escenario, los investigadores trabajan tratando de recabar todos los elementos necesarios que ayuden a reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades por el crimen, siendo crucial en ese trabajo determinar si ambos participaron en el doble homicidio y, en su caso, en qué grado lo pudo hacer cada uno.

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Cuando los agentes llegaron hasta le lugar de los hechos, es decir, a la vivienda de los sexagenarios hallados muertos, pronto se toparon con una escena que descartaba como hipótesis principal un posible robo violento. Sus cuerpos estaban en distintas instancias, –el de ella cerca de la entrada del domicilio y el de él en el dormitorio principal–, y no había señales ni de que se hubiese forzado la entrada al inmueble ni indicios de violencia de género o de un suicidio compartido. Por eso, muy pronto comenzaron a centrarse en personas directamente del entorno.

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Quienes conocían a Carlota muestran sorpresa e incredulidad por su detención

Quienes conocían a la familia no dejan de salir de la estupefacción, tratando de asimilar y procesar lo ocurrido. Profundamente conmocionados, cuesta entender también la detención de Carlota: “Es que es un amor de chica, generosa, de ayudar a todo el mundo, sobre todo con el tema de los animales, una chica muy buena", ha señalado al diario El Mundo una persona que conoce a todos ellos desde hace años.

Recordando que la familia viajaba junta “todos los años en verano”, incluyendo la otra hija, residente fuera de España, en Irlanda, explica que Carlota era una joven muy lista que sentía debilidad por los animales, como consta también en sus redes sociales, donde hacía campaña en defensa de ellos, llegando a colaborar incluso con una protectora y con un equipo de voluntarios para alimentar y registrar gatos bajo la supervisión del Ayuntamiento en Zaragoza.

En “shock” por lo ocurrido y por su detención, la entrevistada por El Mundo cuenta que Carlota siempre fue una chica “muy lista”, la cual estudió Medicina, aunque después “lo dejó porque empezó a desarrollar una enfermedad mental”. Y es en este punto en el que se detiene para tratar de encontrar siquiera algún atisbo sobre lo ocurrido y su detención: “Tomaba un tratamiento y estaba bien. Lo único que se me ocurre que haya podido pasar es que haya dejado la medicación y haya perdido el norte", señala al citado medio, en el que no ha podido aportar detalles sobre su pareja, sobre la cual apenas añade que no hace tiempo que había iniciado la relación.

Por el momento, no obstante, todo continúa en el ámbito de las sospechas y la presunción de inocencia, a falta de que la investigación encuentre respuestas y determine, recabando pruebas sólidas, quién o quiénes acabaron con la vida de Javier y Esther; si fueron ellos, solo uno de los dos, o si hay otras implicaciones. En la fase actual del caso, todos los focos apuntan a Carlota y su novio Luis Carlos.