La jueza manda a prisión a Carlota Sánchez y su novio, Luis Carlos, por el asesinato de sus padres en Tauste

Gonzalo Barquilla 13 AGO 2026 - 17:19h.

La jueza encargada del crimen de tauste ordena el ingreso en prisión de Carlota Sánchez y su novio, Luis Carlos

Crimen de Tauste: la hija y su novio, acusados de asesinar a Javier y Esther, llegaron en autobús y se fueron andando de madrugada

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La hija del matrimonio asesinado en Tauste, Carlota Sánchez, y su novio, Luis Carlos, han ingresado en prisión provisional sin fianza como presuntos autores del doble crimen, a la espera de juicio.

Así lo ha decretado este jueves, 13 de agosto, la magistrada que instruye el caso en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Ambos han sido trasladados posteriormente al Centro Penitenciario de Zuera.

Los dos detenidos fueron trasladados desde el cuartel de Valdespartera hasta los juzgados sobre las 09:00 horas, en vehículos separados y sin contacto entre ellos, destacan fuentes locales y la agencia 'EFE'. Una vez allí, ambos se han acogido de nuevo a su derecho a no declarar, como hicieron ante la Guardia Civil tras ser detenidos el pasado lunes en Zaragoza.

El crimen de Tauste: Carlota y Luis Carlos, los principales sospechosos

El exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez Ansó, y su esposa, Esther Latorre, fueron hallados muertos con heridas de arma blanca en su vivienda de Tauste el pasado sábado, después de que una hermana de Esther diese la voz de alarma al no poder contactar con el matrimonio. Los investigadores sitúan el crimen en la madrugada del sábado, después de que la pareja regresara a casa tras salir a cenar.

La investigación situó el foco en Carlota, una de las hijas del matrimonio, y su pareja, Luis Carlos, detenidos el lunes en Zaragoza. Las cámaras de videovigilancia han permitido reconstruir parte de sus movimientos: ambos fueron captados el viernes en distintos puntos y habrían llegado a Tauste en autobús desde Zaragoza. Posteriormente, sobre las 04:00 horas del sábado, las imágenes los sitúan abandonando el municipio a pie y en dirección a Gallur, sin que se descarte que se dirigieran a la estación de tren de esta localidad, situada a unos 10 kilómetros de Tauste.

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Los agentes tampoco encontraron en la vivienda signos de que se hubieran forzado puertas o ventanas. Los cuerpos fueron localizados en distintas estancias: Esther, en la zona de entrada, y Javier, en el dormitorio principal, ambos con heridas de arma blanca y evidentes signos de violencia. Estos elementos llevaron a los investigadores a centrar sus pesquisas en el entorno más cercano del matrimonio y, finalmente, en Carlota y Luis Carlos. El móvil del crimen no está esclarecido.

Tras permanecer 72 horas bajo custodia de la Guardia Civil, los dos detenidos han pasado este jueves a disposición judicial en Ejea de los Caballeros. Después de varias horas en los juzgados y tras acogerse ambos a su derecho a no declarar, la magistrada ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza como presuntos autores del doble crimen. La investigación continúa bajo secreto de sumario para esclarecer qué ocurrió exactamente y determinar el grado de participación que pudo tener cada uno.