Un hombre de 63 años, en estado grave tras caer de espaldas desde un muro del Castillo de Gibralfaro

El hombre, de 63 años, se precipitó desde una altura de unos ocho metros desde el castillo de Gibralfaro,

Investigan la muerte de un anciano de 85 años cuyo cuerpo ha aparecido en la costa de sa Ràpita, en Mallorca

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Un hombre, de 63 años, se precipitó desde una altura de unos ocho metros desde el castillo de Gibralfaro, tras lo que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario en estado grave. El hombre, según los testigos, cayó de espaldas mientras se encontraba sentado en uno de los muros.

El servicio de Emergencias 112-Andalucía comenzaron a recibir las llamadas alertando sobre el accidente. Desde el centro coordinador se dio aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Hasta el lugar también se trasladaron los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, que tuvieron que rescatar al hombre y asegurarlo para trasladarlo hasta la ambulancia. A su llegada, hallaron al hombre inconsciente y tendido en el suelo como consecuencia del fuerte impacto, según el Diario Sur.

Ante la gravedad del cuadro y el difícil acceso al lugar donde había quedado atrapado, los bomberos procedieron de inmediato a su inmovilización para garantizar una extracción segura y evitar mayores complicaciones en su columna. El visitante fue evacuado a un hospital de Málaga capital en estado grave, siendo su pronóstico reservado.