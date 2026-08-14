Por el momento y a la espera de las lluvias, hay desplegados 35 medios aéreos y más de 500 personas, a la espera de las lluvias

Rescate in extremis en el Monasterio de San Juan de la Peña para salvar siglos de historia del patrimonio aragonés de las llamas del incendio de Riglos

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El fuego en Las Peñas de Riglos tiene los ánimos alterados de los vecinos de 16 localidades que han tenido que abandonar sus casas sin fecha para el regreso, pero también por el rescate de emergencia a la Historia de Aragón, en el monasterio de San Juan de la Peña, orgullo de esta comunidad y de toda España. El alcalde de Jaca, Carlos Serrano asegura que "la parte más preocupante son nuestros pueblos desalojados"

Los tesoros han permanecido cobijados durante siglos y la operación de salvamento ha sido in extremis; el monasterio, ahora sigue cercado por las llamas, pero los efectivos confían en que las lluvias lleguen a tiempo para apagar las llamas, que ya han calcinado más de 10.000 hectáreas.

La operación de evacuación ha sido contrarreloj pero se ha podido poner a salvo los huesos de tres reyes aragoneses: Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I en el Panteón Real. Los efectivos de la UME lo intentaron primero sin éxito al encontrarse una puerta cerrada y el fuego demasiado cerca, pero regresaron cuando las llamas dieron tregua y esta vez si sacaron los restos de tan ilustres antepasados, también los del conde de Aranda, su traje, un cáliz y otras joyas históricas de valor incalculable.

Cuatro noches llevan evacuados cientos de personas en Huesca

El monasterio sigue amenazado, como los 16 municipios que ya han sido desalojados con casi 900 vecinos evacuados, los cuatro últimos, de madrugada. Muchos llevan ya fuera de sus casas durante cuatro noches.

Esta última madrugada ha sido especialmente crítica con el fuego avanzando sin piedad a las casas, mientras los bomberos y efectivos de la UME mantenían su batalla contra las llamas, en medio de una abundante vegetación, con vientos cambiantes y altas temperaturas.

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Carmen Rouco, vicepresidenta de las Cortes de Aragón, también ha hablado de los niños del campamento, evacuados este mismo viernes ante el avance de las llamas. "Están muy bien atendidos, ha explicado, "esperando que vengan sus padres a buscarlos".

Por el momento y a la espera de las lluvias, hay desplegados 35 medios aéreos y más de 500 personas que trabajan en la extinción del incendio forestal.

Los trabajos se centran en contener las reproducciones del incendio, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población, con especial atención a Santa Cruz de la Serós y al entorno de los monasterios de San Juan de la Peña.