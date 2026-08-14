Las tres detonaciones en el portal de un bloque de viviendas alertó a los vecinos que avisaron a la Guardia Civil

Dos detenidos y cuatro heridos por una reyerta con disparos entre dos familias del barrio de Los Asperones en Málaga

Compartir







Dos personas, un hombre y a una mujer, han sido detenidos en Santa Lucía de Gordón, en León por su presunta vinculación con la muerte por disparo de un tercero en bloque de pisos de la localidad. Los vecinos alertaron a la Guardia Civil tras escuchar la detonación de tres disparos consecutivos.

Dos personas han sido detenidas en la madrugada de este viernes en el barrio de Casas Nuevas, en Santa Lucía de Gordón durante un operativo de la Guardia Civil después de fueran alertados de varios disparos en un bloque de viviendas, según ha informado León Noticias. Cuando acudieron los agentes localizaron el cadáver de un hombre, del que no ha trascendido su identidad.

Tres disparos seguidos alertaron a los vecinos

Vecinos de la zona alertaron al Servicio de Emergencias 1-1-2, sobre las diez de la noche tras escuchar tres detonaciones consecutivas en el portal de un bloque de viviendas. Varios efectivos de la Guardia Civil peinaron la zona con la ayuda de un dron localizaron al hombre y a la mujer, sospechosos de estar vinculados con el violento incidente.

Los agentes de la Benemérita recorrieron todas las viviendas del bloque en el que se produjeron los hechos, junto al personal sanitario y de algunos vecinos de la localidad. Poco después de las detenciones comenzó la práctica de pruebas 'in situ' antes del levantamiento del cuerpo. Ambos, sospechosos, fueron detenidos en una pequeña peña próxima al lugar y trasladados al lugar de los hechos.