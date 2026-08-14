Aunque hizo un gesto heroico, el propietario del local afirma que debería haber dejado que se llevaran el dinero

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Un empleado de un restaurante de La Manga del Mar Menor, en Murcia, logró reducir y desarmar a dos hombres que intentaron atracar a primera hora del jueves el local Mía María 2, ubicado en la urbanización Marinasol.

Tal y como recoge ‘La Verdad’, ambos atacantes tuvieron que salir huyendo después de que el trabajador, que se encontraba en el establecimiento, se enfrentara a ellos y consiguiera desarmar a uno de los asaltantes.

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El aviso del 112 llegó poco antes de las 10:00 horas, cuando los dos individuos, de origen magrebí, irrumpieron en el restaurante cuando el personal se preparaba para el servicio de desayunos. Según relata el citado medio, uno de ellos entró al local mientras el segundo permanecía en el exterior.

“Una puñalada te puede quitar la vida por algo que no merece la pena”

En un momento dado, uno de los hombres se dirigió a la caja registradora y trató de hacerse con el dinero. Fue entonces cuando intervino el empleado, Álex, que consiguió reducir a los dos hombres después de que uno de ellos le amenazara con un cuchillo de una hoja de unos 25 centímetros y exigiera el dinero de la caja.

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El empleado logró arrebatarle el arma y se produjo un forcejeo que acabó con los dos asaltantes abandonando el establecimiento a la carrera. Álex, de 60 años, tiene conocimientos de lucha canaria. “Su reacción fue instintiva”, aseguró el propietario del local a ‘La Verdad’.

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“Se fueron calientes. Salieron corriendo cada uno en dirección opuesta”, recuerda. Sin embargo, para Miguel, el enlace pudo haber sido distinto y aunque su empleado lo hizo con un gesto heroico afirma que debería haber dejado que se llevaran el dinero.

“Una puñalada te puede quitar la vida por algo que no merece la pena”, señaló al periódico murciano. Cuando los agentes de la Policía Local llegaron, establecieron un dispositivo de búsqueda. Aún no se ha logrado localizar a los atracadores.