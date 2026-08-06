Protecció Civil mantiene activado el Inuncat mientras las lluvias provocan inundaciones, cortes ferroviarios y avisos por tormentas

Los servicios meteorológicos habían advertido sobre el granizo y termómetros disparados en varias zonas

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Cataluña afronta un episodio de lluvias intensas que está dejando importantes incidencias en varios puntos del territorio, especialmente en las comarcas del norte y del centro. El temporal ha provocado inundaciones, desprendimientos, caída de árboles, cortes en varias líneas de Rodalies y problemas en la red viaria, mientras los equipos de emergencia mantienen activados distintos dispositivos de seguimiento ante la previsión de que las tormentas continúen durante la noche de este jueves.

Protecció Civil mantiene activado el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) y pide extremar la precaución, ya que las precipitaciones podrían superar localmente los 40 litros por metro cuadrado en apenas media hora e ir acompañadas de granizo de gran tamaño, fuertes rachas de viento e, incluso, fenómenos de tiempo violento como tornados en algunas comarcas.

El episodio de inestabilidad, además, tendrá continuidad este viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en buena parte de Cataluña, por lo que las precipitaciones seguirán afectando a amplias zonas de la comunidad, aunque con una previsión menos adversa que la de este jueves.

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Las lluvias dejan inundaciones, cortes ferroviarios y problemas en las carreteras

Las incidencias se han concentrado principalmente en las comarcas de Girona, la Catalunya Central y el Pirineo, aunque el frente tormentoso ha ido desplazándose hacia el área metropolitana de Barcelona y la costa. En Santa Coloma de Farners, la tormenta dejó cerca de una hora sin suministro eléctrico, provocó pequeñas inundaciones en bajos y obligó a los Bomberos a intervenir para rescatar a varias personas atrapadas en ascensores, además de retirar árboles caídos y atender otras incidencias relacionadas con el temporal.

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La movilidad también se ha visto afectada. La caída de un árbol obligó a interrumpir la circulación de la línea R3 entre Vic y Ripoll, mientras que las líneas R11, entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella, y RL4, entre Calaf y Manresa, también quedaron suspendidas por las condiciones meteorológicas.

En la red viaria, un desprendimiento de barro, agua y piedras obligó a cortar la carretera N-145, principal conexión entre Andorra y La Seu d'Urgell, donde se registraron importantes retenciones mientras se retiraban los materiales acumulados sobre la calzada.

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Tormentas torrenciales, granizo y aumento del caudal de los ríos

Las precipitaciones han alcanzado intensidad torrencial en algunos puntos. En Sant Salvador de Guardiola (Bages), por ejemplo, se registraron 42,6 litros por metro cuadrado en solo media hora, mientras que en Isòvol se acumularon 66 litros por metro cuadrado durante el episodio.

En varias localidades del Ripollès y la Garrotxa cayó granizo de más de dos centímetros de diámetro, causando incluso daños en vehículos, especialmente en el Vall de Bianya.

Al mismo tiempo, la Agència Catalana de l'Aigua advirtió de posibles aumentos súbitos del caudal en ríos y torrentes de Osona, la Selva y comarcas próximas, mientras la Confederación Hidrográfica del Ebro informó del incremento del caudal en afluentes de la cabecera del Segre tras las fuertes lluvias. Las autoridades insisten en no acercarse a rieras, barrancos ni cauces, ya que estos pueden crecer de forma muy rápida.

No se descarta activar avisos mediante el sistema ES-Alert

El teléfono de emergencias 112 recibió durante la tarde más de un centenar de llamadas relacionadas con el temporal, principalmente por inundaciones en bajos, riesgos estructurales y caída de ramas y árboles en el conjunto de Cataluña. Paralelamente, los Bomberos de la Generalitat realizaron decenas de actuaciones en las comarcas más afectadas, especialmente en la provincia de Girona, donde se concentró buena parte de las incidencias.

Los servicios meteorológicos mantienen la vigilancia por la posibilidad de que las tormentas sigan descargando con intensidad a medida que avancen hacia el litoral y puedan ir acompañadas de granizo de gran tamaño, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, abundante aparato eléctrico e incluso tornados de forma muy localizada. Ante esta situación, Protecció Civil recomienda seguir la evolución de la previsión meteorológica, evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios más intensos y mantenerse alejado de zonas inundables y cauces fluviales. Tampoco descarta activar avisos masivos mediante el sistema ES-Alert si algún episodio de lluvia intensa afecta de forma persistente a una zona concreta.

Más allá del episodio de este jueves y de las lluvias previstas para el viernes, Meteocat prevé un fin de semana marcado por chubascos tormentosos durante las tardes, especialmente el sábado, antes de una estabilización del tiempo y un nuevo ascenso de las temperaturas de cara al inicio de la próxima semana.