Redacción Andalucía Europa Press 16 AGO 2026 - 18:35h.

El acusado del homicidio confesó los hechos ocurridos tras dar varias versiones incoherentes a la Policía

Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años hallado en su casa en Málaga capital

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MálagaUn hombre de 32 años ha sido detenido recientemente por matar a golpes a su compañero de piso en un suceso ocurrido en Málaga capital el 13 de agosto, según ha informado la Policía Nacional.

El arrestado confesó haber cometido el crimen en la diligencia de toma de declaración practicada en sede policial. Los agentes también hablaron con los otros dos hombres que comparten la vivienda.

En ese contexto, el acusado dio varias versiones incoherentes hasta que finalmente se autoinculpó del homicidio. Explicó que en días previos había agredido en varias ocasiones a la víctima mortal, sin que ella acudiese a un centro médico.

Presentaba politraumatismos y no respiraba

Ambos implicados en lo sucedido residían en un domicilio ubicado en el distrito Bailén Miraflores, en la capital malagueña. No han trascendido más detalles sobre el motivo del ataque al fallecido.

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De 52 años, fue hallado por otro morador de piso (distinto al detenido) que alertó a emergencias al comprobar que no respiraba. Los sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar la muerte.

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Entonces se activó el protocolo de un fallecimiento violento, al verse que la víctima tenía hematomas compatibles con haber sufrido alguna agresión. La autopsia confirmó que presentaba politraumatismos.