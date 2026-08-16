Redacción Andalucía Europa Press 16 AGO 2026 - 12:30h.

Los vecinos alertaron a las 23 horas de que habían escuchado "posibles detonaciones por arma de fuego" en Utrera, Sevilla

El fallecido durante su traslado al hospital fue encontrado tendido en el suelo y aún no se han producido detenciones

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SevillaUn hombre de 45 años murió este 15 de agosto tras recibir varios disparos en el pecho cuando se encontraba en una calle de la localidad de Utrera (Sevilla), según ha podido saber Europa Press.

La Guardia Civil ya está investigando lo sucedido a las 23 horas, cuando los vecinos de la zona alertaron de que habían escuchado "tres posibles detonaciones presuntamente por arma de fuego".

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En concreto, se habían producido en la barriada El Tinte del municipio, situada junto al cuartel de la Benemérita. Además, localizaron a "una persona tumbada en la vía pública", con graves heridas.

Sin detenidos, por el momento

El varón tiroteado fue trasladado de inmediato por los servicios sanitarios movilizados al Hospital de Alta Resolución de Utrera, ubicado también cerca del lugar de los hechos.

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Sin embargo, durante su evacuación terminó falleciendo. Los agentes que se han hecho cargo del caso tratan de esclarecer qué ocurrió y el origen del tiroteo. De momento, no se han realizado detenciones.

Eso sí, no descartan "avances y novedades en las próximas horas", según han trasladado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.