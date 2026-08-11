Prisión provisional para el detenido por disparar a un hombre el sábado en Santander

De las dos mujeres también detenidas, una de ellas está acusada de complicidad al conducir el coche en el que viajaba el presunto autor del disparo

El hombre detenido por asesinar a su pareja en Marbella tuvo el cadáver en su casa casi un día entero

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El juez ha decretado prisión provisional para el hombre detenido por, presuntamente, haber disparado a otro el pasado sábado en Santander. A consecuencia de este suceso se registraron cuatro detenciones: el herido, que tuvo que ser ingresado en el Hospital Valdecilla, el presunto autor del disparo, que presentaba una herida de arma blanca, y dos mujeres.

El herido de bala fue trasladado al hospital y quedó ingresado bajo custodia policial como detenido en relación a la herida de arma blanca que presentaba el otro hombre.

Dos mujeres detenidas

Una de las mujeres fue detenida ese mismo sábado, acusada de complicidad al conducir el coche en el que viajaba el presunto autor del disparo, y la segunda mujer fue arrestada el domingo. Este martes han pasado a disposición judicial estas cuatro personas.

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional del presunto autor de los disparos, informan a EFE fuentes de la investigación.

Las dos mujeres han quedado en libertad tras comparecer ante el juez. Respecto al cuarto detenido, el hombre ingresado en el hospital, se ha acordado la prórroga de la detención.