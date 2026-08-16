Muere un parapentista en un accidente en la sierra de Montánchez, Cáceres

Otra persona que participaba en la actividad ha resultado herida después de verse obligada a realizar un aterrizaje de emergencia

Muere un hombre de 45 años al recibir varios disparos en el pecho en Utrera, Sevilla

Compartir







Un hombre ha muerto en un accidente de parapente en la sierra de Montánchez, en la provincia de Cáceres. Según informa 'El Periódico de Extremadura', el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei) afirma que se desconocen las causas que han provocado el accidente y la edad del varón.

Otra persona que participaba en la actividad también ha resultado herida después de verse obligada a realizar un aterrizaje de emergencia. El parapentista ha quedado en una zona de difícil acceso, en la rivera del Aljucén y próxima al punto kilométrico 10 de la EX-382, y los bomberos han tenido que acceder a la zona con motosierras y hachas, ya que era un zarzal de más de dos metros de altura.

El grupo de parapentistas de la ciudad de Cáceres había decidido no acudir este domingo a volar por las tormentas que había previstas en la Aemet.

Los bomberos de la Diputación de Cáceres han colaborado en el rescate

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de la Diputación de Cáceres para facilitar el acceso hasta el punto en el que se encontraba la persona herida y colaborar en las tareas de rescate.

En el dispositivo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil y del 112 Extremadura. Se abrirá una investigación para esclarecer lo ocurrido.