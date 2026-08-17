Gonzalo Barquilla 17 AGO 2026 - 20:03h.

Sonia S. M., una mujer de 50 años desaparecida el sábado en Palencia, fue localizada sin vida en el río Carrión el domingo

Encuentran un cadáver en la acequia donde se buscaba al propietario de una bicicleta en Torrefarrera, en Lleida

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Sonia S. M., una mujer de 50 años, ha sido localizada sin vida en el río Carrión a su paso por Palencia después de que se perdiera su rastro el pasado sábado, 15 de agosto. SOS Desaparecidos ha confirmado el fallecimiento y ha desactivado la alerta de búsqueda que había difundido para pedir colaboración ciudadana para encontrarla.

El cuerpo de Sonia fue localizado este pasado domingo en las aguas del río junto al embarcadero de la capital palentina, recoge 'Tribuna de Palencia'. Los Bomberos de Palencia acudieron al lugar y se encargaron de rescatar el cadáver del cauce, mientras que los servicios sanitarios desplazados hasta la zona únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que la mujer terminó en el río ni las causas de su muerte.

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SOS Desaparecidos había pedido ayuda para localizar a Sonia

SOS Desaparecidos ha confirmado este lunes a este medio que ha desactivado la alerta de búsqueda de Sonia S. M. después de recibir la confirmación de que había sido "localizada sin vida". La mujer, de 50 años, había desaparecido el sábado 15 de agosto en Palencia.

En la alerta difundida por la asociación ofreció una descripción física para tratar de encontrarla. El hallazgo se produjo este 16 de agosto, cuando el servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió, poco antes de las 17:08 horas, un aviso sobre la presencia de un cuerpo en el agua del río Carrión.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, los Bomberos de Palencia y Emergencias Sanitarias-Sacyl. Los bomberos accedieron al cauce y recuperaron el cuerpo de la mujer, que posteriormente quedó a disposición de las autoridades para esclarecer las circunstancias de su muerte.