Gonzalo Barquilla 14 AGO 2026 - 16:03h.

Sebastián Kittler, de 32 años, desapareció el pasado 6 de agosto en la ciudad de Valencia tras ser visto con una maleta

La familia de Jean Carlos, un joven que vive en Inglaterra, denuncia su desaparición desde Andalucía: "Su última ubicación era Londres"

Compartir







Sebastián Kittler, de 32 años, permanece en paradero desconocido desde el pasado 6 de agosto, cuando se le perdió la pista en Valencia. SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para tratar de localizarle y solicita la colaboración ciudadana para encontrar al joven, del que se facilita una descripción física y una fotografía.

El joven se encontraba en la capital del Turia en el momento de su desaparición y la denuncia fue presentada en la ciudad, según explica Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, a la web de 'Informativos Telecinco'. La asociación señala que, por la información de la que dispone, la familia con la que se encontraba también estaba en Valencia. Por ahora, sin embargo, no han trascendido públicamente las circunstancias concretas en las que se le perdió la pista ni qué ocurrió después.

Según los datos difundidos por SOS Desaparecidos, se le vio por última vez en la estación de tren de Valencia. Sebastian mide 1,74 metros de estatura, es de complexión física media, tiene el pelo rubio y los ojos azules. Además, en el momento en el que se perdió su rastro llevaba una maleta de color amarillo.

Valencia, el lugar donde se le pierde la pista

El presidente de SOS Desaparecidos señala además que la asociación únicamente dispone de la información que le ha facilitado la familia. "Los datos que hemos publicado y la imagen que hemos publicado son los que nos han facilitado la familia, como siempre hacemos, entendemos que es la última fotografía", señala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los familiares del joven permanecen a la espera de novedades. Según la información facilitada, el rastro del joven se habría perdido en el entorno comprendido entre la Estació del Nord y la Estación Joaquín Sorolla. La zona de búsqueda prioritaria se concentra en el trayecto de un kilómetro que conecta ambas terminales ferroviarias, incluyendo calles clave como San Vicente Mártir, Bailén y la avenida de Filipinas, con especial atención a los accesos de las estaciones, las paradas del autobús lanzadera y las bocas de metro cercanas de Xàtiva, Alacant, Bailén y Jesús. Medios locales como 'elperiodic.com' han difundido la alerta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La familia pide la colaboración de la ciudadanía

Este medio ha localizado información que apunta a una posible trayectoria personal y académica en Alemania. Sin embargo, al no estar confirmado oficialmente que los datos correspondan al joven desaparecido en Valencia, tampoco puede afirmarse que formen parte de su trayectoria personal. SOS Desaparecidos no dispone de información que permita establecer relación con ese país.

La asociación mantiene como imagen de referencia la fotografía facilitada por la familia y continúa difundiendo la alerta para tratar de localizar a Sebastián Kittler. Cualquier persona que pueda aportar información que ayude a localizarle puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.