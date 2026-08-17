Alberto Rosa 17 AGO 2026 - 18:47h.

La principal hipótesis que se baraja es la muerte a causa de un accidente

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Los Bombers de la Generalitat han localizado en el término municipal de Torrefarrera, en el Segriá, Lleida, el cadáver de un hombre donde se buscaba al propietario de una bicicleta que ha aparecido a primera hora de la mañana en el suelo.

Según informa ‘El Caso’, un hombre ha llamado al 112 explicando que había una bicicleta con la luz encendida en el suelo, junto a una bolsa y una botella. El hombre no sabía si se trataba de una bicicleta abandonada o alguien podía haber sufrido un accidente.

Los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar con siete dotaciones con unidades subacuáticas del GRAE y caninas, y han empezado a hacer una búsqueda por los alrededores. En un lado del camino, donde apareció la bicicleta, está el canal de la acequia del Cap, mientras que en el otro había un desnivel de unos siete u ocho metros.

Todavía no se ha identificado a la víctima

Los agentes han localizado el cadáver después de una mañana de búsqueda. Según ‘El Caso’, el cuerpo ha aparecido a una cierta distancia del canal, ya dentro del término municipal de Lleida, en la zona de Horta.

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Los Mossos se han desplazado hasta el lugar y están recogiendo pruebas para esclarecer qué ha ocurrido. La principal hipótesis que se baraja es la muerte a causa de un accidente.

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En estos momentos todavía no se ha identificado a la víctima, de quien no se ha precisado si es hombre o mujer. También se está a la espera de las pruebas forenses que se le hagan durante las próximas horas para ponerle nombres y apellidos.