Maitena Berrueco 17 AGO 2026 - 13:16h.

En los últimos 10 años, el 22% de las víctimas mortales en Euskadi han sido viandantes

El primer autobús interurbano de España con tecnología anti-atropellos circula por Vizcaya: "Un paso más allá"

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Vitoria-GasteizAún conmocionados por el atropello a un niño vizcaíno de 10 años, en Espinosa de los Monteros, se celebra este lunes 17 de agosto el Día del Peatón, solo una semana después de que dos mujeres sexagenarias fueran atropelladas en un solo día, en la capital alavesa, por un turismo y por un patinete, respectivamente. Se da la circunstancia, de que en España más de la mitad de las personas que fallecen atropelladas, son mayores de 65 años. Muy cerca de Vitoria, en la vecina Bilbao, estos días se ha desarrollado una campaña especial de la Policía Municipal para prevenir atropellos y controlar la correcta circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), los comúnmente llamados patinetes eléctricos.

Durante 2025 fallecieron 41 personas en accidentes de tráfico en las carreteras vascas, cinco de ellas eran peatones. En la última década en Euskadi, el 22 por ciento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico fueron precisamente viandantes. Coches, motos, autobuses, tranvías, bicicletas, patinetes eléctricos y peatones conviven a diario en las calles de nuestras ciudades.

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Las normas de tráfico tratan de regular esa convivencia y minimizar al máximo el riesgo de accidentes y, sobre todo, en las ciudades, el peligro que supone para los viandantes ser atropellados. No siempre se consigue, desafortunadamente. Para reforzar la seguridad vial, este mismo año, Bizkaibus ha estrenado un autobús interurbano con una novedosa tecnología antiatropellos.

Los más vulnerables

En ocasiones son las distracciones o las imprudencias de los conductores las que ocasionan el arrollamiento de quien transita a pie por la ciudad, en otras son los propios peatones los que no lo hacen bien y se arriesgan a cruzar por sitios indebidos o lo hacen despistados y sin ser conscientes del peligro al que se exponen como los usuarios más vulnerables.

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Desde hace tiempo, son muchas las ciudades que han limitado la velocidad máxima en algunas de sus vías a 30 kilómetros por hora, una velocidad que, en ocasiones, exaspera a quienes van al volante, pero que salva vidas. La Dirección general de Tráfico (DGT) es contundente: si una persona es atropellada a 50 km/h, su probabilidad de fallecer es del 80%. Pero si es atropellada a 30 km/h, la probabilidad se reduce al 10%.

Hace 129 años, la primera víctima

Este lunes 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón, es decir, el día de las personas que transitan a pie o en silla de ruedas por la vía pública. De 1995 a 2005, en Euskadi, el 22 por ciento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico fueron precisamente viandantes. Personas que, en su gran mayoría, no habían cometido ninguna infracción, como cruzar por sitios indebidos o con el semáforo en rojo.

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El 17 de agosto de 1897, una joven británica murió atropellada por un automóvil, en Londres, que circulaba a 5 km/h la velocidad máxima permitida entonces. La historia la considera la primera víctima mortal de un accidente vial en el mundo. Tras ella, desafortunadamente, llegarían otros muchos.