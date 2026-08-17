Localizado sin vida Pedro Pablo M.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 7 de agosto
La investigación continua abierta para esclarecer los motivos de su desaparición y posterior fallecimiento
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Pedro Pablo M.M., el hombre de 71 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 7 de agosto, ha sido finalmente hallado sin vida.
Así lo ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que había solicitado este lunes colaboración ciudadana para localizar al varón. Por el momento, las autoridades no han confirmado si había signos de violencia en el cuerpo del fallecido o, si por el contrario, los indicios apuntarían a un posible suicidio.
Los agentes a cargo de la investigación, tampoco han confirmado si investigan a alguna persona que podría estar relacionada con su desaparición. De la misma manera, la alerta que activaron cuando, hace apenas unas horas, dieron el aviso ciudadano de que Pedro Pablo seguía en paradero desconocido, ha sido desactivada.
La investigación continúa abierta
Se desconoce las condiciones en las que ha sido encontrado y en qué punto de la isla fue hallado sin vida concretamente. Sin embargo, la investigación continúa abierta para esclarecer los motivos de su desaparición, de 10 días en total hasta que ha sido encontrado y por qué pudo fallecer.
No consta que padeciese alguna enfermedad por la que pudo haberse desorientado o perdido y los agentes tampoco barajaban la posibilidad de que haya podido marcharse por voluntad propia, por lo que activaron un operativo de búsqueda.
La Policía Nacional había solicitado hace unos días la colaboración ciudadana para encontrar a Pedro Pablo M.M., un hombre de 71 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 7 de agosto. En cuanto a sus características físicas, el varón tenía complexión normal, medía 1,80 metros y tenía los ojos de color marrón, mientras que su pelo era canoso.
Finalmente, la Jefatura Superior de Policía de Canarias pidió a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el mismo, que contactasen con el cuerpo policial llamando al 091.