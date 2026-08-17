Redacción Euskadi 17 AGO 2026 - 11:38h.

El niño sufrió graves lesiones en la cabeza y las piernas y permanece en el hospital vizcaíno de Cruces

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrió el atropello

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BilbaoUn niño de 10 años y natural de Vizcaya permanece ingresado en estado muy grave en el Hospital de Cruces (Barakaldo), después de que un tractor lo arrollara ocasionándole lesiones graves en la cabeza y las extremidades.

El accidente ocurrió este pasado sábado 15 de agosto por la noche, sobre las 22.30 horas, en un céntrica plaza del municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, a 30 kilómetros de la frontera con Vizcaya. La localidad, en la que veranean muchos vascos por su proximidad con Euskadi, continúa hoy impactada tras lo ocurrido con este niño vizcaíno.

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Al parecer, el niño se encontraba con su madre en la plaza Sancho García la noche del sábado, cuando un tractor que había estado desbrozando y que circulaba por la carretera que pasa por esa céntrica zona se llevó por delante al menor ocasionándole graves heridas en la cabeza y las extremidades. Tras el impacto el menor quedó inconsciente.

Investigación abierta

El servicio de emergencias del 112 recibió el aviso y la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, efectivos policiales del Centro Operativo de Servicios (COS) que se encarga de tareas de Seguridad Ciudadana, y sanitarios de emergencias de Castilla y León se desplazaron de inmediato a la localidad.

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Los efectivos desplazados trataron de estabilizar al niño durante más de una hora y ante la gravedad de las lesiones fue trasladado en una unidad medicalizada al hospital vizcaíno de Cruces.

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Por el momento no se han confirmado las causas que rodearon este arrollamiento, aunque la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Según informa El Correo, en un momento de confusión, horas después del atropello, este domingo 16, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros llegó a publicar en redes sociales que el niño había fallecido y convocaban una concentración de apoyo a la familia. Horas después la publicación fue retirada.