Claudia Barraso 18 AGO 2026 - 17:37h.

El presunto autor llamó a la madre de la víctima antes del ataque para decirle que iba a matar a su hijo

Un feriante de 24 años, crítico tras recibir un machetazo en el Real de la Feria de Málaga: detienen a otro trabajador

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El presunto autor del apuñalamiento de un feriante de 23 años en el Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga se trata de un hombre de 29 años que realizó el ataque por motivos pasionales, según han revelado los primeros indicios de la investigación.

Según ha confirmado ‘Diario Sur’, el supuesto agresor mantenía una relación sentimental con una mujer y regentaba un puesto de cócteles en la feria, de donde sacó el cuchillo con el que atacó al joven que permanece en estado crítico en el hospital. Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre, natural de Jaén, creía que la víctima tonteaba con su pareja.

Los tres implicados se conocían previamente, de hecho, víctima y agresor tuvieron una pequeña discusión previamente al apuñalamiento por el cual, el feriante había llegado a llamar a la madre de la víctima para decirle que iba a matar a su hijo, según recoge el mismo medio.

Localizado dentro de una caravana en el recinto ferial

La tensión entre ambos fue tal que incluso, los hermanos de la víctima, que fueron avisados por éste, decidieron acercarse al pueblo en coche, concretamente a Guadalhorce para ayudarle e intentar impedir el ataque, pero ya era demasiado tarde. Cuando estaban de camino, sus familiares le confirmaron que ya estaba de camino al hospital.

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La agresión se produjo pasadas las cuatro de la mañana, cuando el joven fue atacado con un machete en la zona del tórax, sufriendo una grave hemorragia y siendo trasladado de urgencia al hospital. El presunto agresor salió huyendo de la zona rápidamente, sin que los agentes pudiesen detenerle en el momento.

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No fue hasta el lunes por la mañana que los agentes del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga detuvieron al presunto agresor en el interior de una caravana junto al recinto ferial, quien fue detenido por su presunta responsabilidad de un delito de tentativa de homicidio.

Y aunque las primeras informaciones apuntaban a que todos eran feriantes, a las pocas horas confirmaron que la víctima no trabaja dentro de la feria, sino que su familia es conocida por dedicarse al sector de la construcción, mientras que el presunto agresor y su familia sí que trabajaban como feriantes en el puesto de cócteles.