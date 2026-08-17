Redacción Andalucía Málaga, 17 AGO 2026 - 11:04h.

El ataque ha tenido lugar durante la madrugada de este lunes en la zona de las atracciones de Cortijo de Torres, en el Real de la Feria de Málaga

El joven se encuentra en estado crítico tras recibir un machetazo en pleno tórax por parte de un hombre que se marchó del lugar arma en mano

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La Policía Nacional investiga el apuñalamiento a un joven de 24 años en la madrugada de este lunes en el Real de la Feria de Málaga capital.

Según ha adelantado Sur, el joven, que trabaja como feriante en unas atracciones del recinto, ha sido agredido en pleno tórax con un machete de grandes dimensiones y ha tenido que ser ingresado en el Hospital Regional de Málaga, donde se encuentra en estado crítico.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 04:15 horas de este lunes 17 de agosto en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, en el recinto ferial de Málaga capital.

Se investiga el móvil

La víctima ha sido apuñalada en el pecho por parte de otro hombre que se fue sobre la marcha del lugar arma en mano, causándole una grave hemorragia, según testigos de lo ocurrido.

Las primeras pesquisas barajan que el ataque podría estar relacionado con motivos de índole personal, aunque la investigación continúa abierta.

Por el momento, no ha trascendido si hay detenidos y la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.