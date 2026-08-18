Un fuego originado en la planta 11 de un edificio en Berlín obligó a varios vecinos a saltar desde las cornisas de las ventanas para escapar, pues la escalera de los bomberos solo llegaba al noveno piso

La escena muestra cómo una mujer es rescatada por un bombero quien, situado dos plantas más abajo, la recoge en el aire después de lanzarse hacia abajo huyendo de las llamas

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Un incendio declarado en un rascacielos de 21 pisos en el barrio Friedrichshain de Berlín, en Alemania, ha dejado angustiosas imágenes del rescate de los afectados. Los bomberos acudieron al lugar, sin embargo, la escalera solo llegaba al noveno piso, obligando a varios vecinos a saltar desde las cornisas para ser rescatados.

El fuego comenzó sobre las 6:30 del pasado viernes en la planta 11 del edificio. Sentada sobre la cornisa de la ventana a unos 35 metros de altura, las imágenes muestran a una mujer acorralada por las llamas que se propagaron con facilidad.

Desde el noveno piso, un bombero atrapó en el aire a la mujer

Ante la imposibilidad de la canasta de rescate de llegar hasta el piso donde se encontraba, la mujer decidió saltar para escapar así del lugar. Dos pisos más abajo, todavía a unos metros de altura, esperaba uno de los bomberos, quien consiguió recogerla en el aire.

El incendio dejó al menos cinco heridos, explica el medio 'Notife'. Los bomberos lograron controlar el incendio en menos de tres horas, evitando su propagación a más pisos del edificio.