El triple crimen de Isla Cristina se investiga como un posible ajuste de cuentas entre clanes ligado al entorno de 'El Baba'

El menor que ha muerto tiroteado en Isla Cristina no tenía relación con las otras víctimas ni integraba ningún clan: iba a ver a su novia

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La localidad de Isla Cristina, en Huelva, sigue consternada por el triple crimen cometido este pasado domingo, en el que murieron una mujer embarazada, su madre y un joven de 16 años que pasaba por el lugar y no guardaba relación con las otras dos víctimas.

Los tres fueron víctimas de dos encapuchados que se desplazaban en moto y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en una plaza de la barriada de El Rocío, en Isla Cristina. Según informa Laura García, periodista de 'Informativos Telecinco', la principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas, aunque todas las hipótesis siguen abiertas.

Los impactos de bala del tiroteo, que tuvo lugar sobre las 22:00 horas de este pasado 16 de agosto, todavía pueden verse esta jornada en diversos puntos del lugar. Además de los fallecidos, hubo dos heridos, uno de ellos es un joven de 18 años en estado crítico, que es hijo de la mujer embarazada.

La Guardia Civil sigue buscando a los autores del tiroteo

Las tres fallecidos son una mujer embarazada de ocho meses, su madre, de 62 años, y un menor de 16 años que se encontraba por la zona y que no tenía nada que ver con la familia. Él iba a ver a su novia. Mientras, el bebé que esperaba la mujer fallecida también murió, como han confirmado las autoridades. La Guardia Civil sigue buscando a los autores del tiroteo. La moto que utilizaron los atacantes apareció quemada.

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Sería el último capítulo de la guerra entre dos clanes. El tiroteo ha generado una profunda consternación. Fue una escena dantesca, destaca el alcalde. "No estamos acostumbrados a este tipo de hechos en nuestra localidad", ha indicado Jenaro Orta.

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'El Baba' y las disputas entre clanes

María José Rico, subdelegada del Gobierno en Huelva, ha confirmado como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas entre dos clanes. "Tengo la piel de gallina", señala una vecina. De los dos heridos, uno de ellos, el hijo de la embarazada fallecida, consiguió entrar en una vivienda y sobrevivió. El otro herido fue atendido en el hospital y no tiene lesiones de gravedad.

"Se decreta el secreto de sumario, por eso reitero la cautela y la prudencia", ha precisado Rico ante los medios. La pregunta es: ¿hubo una posible venganza? Las víctimas son familiares de Manuel, alias 'El Baba'. Este varón mató hace dos años en Huelva a un miembro del clan de los Moriñas, su presunto clan rival. "Estamos un poquito asustados", agrega otra vecina. Aunque está en prisión, la guerra entre los Juarmi y los Moriña no ha cesado.