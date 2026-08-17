Tras el suceso, ocurrido en el el punto kilométrico 771 de la A-66 sentido Mérida, ha empezado a arder el campo a los lados de la calzada

La DGT ha informado de retenciones de hasta tres kilómetros, pero el tráfico ha quedado reabierto

Compartir







SevillaLa Dirección General de Tráfico ha alertado del “incendio de un vehículo” en el punto kilométrico 771 de la A-66 en El Ronquillo, Sevilla, sentido Mérida.

La situación, como han indicado, ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros.

Bomberos y un helicóptero intervienen tras arder un camión

Concretamente, ha sido un camión el que ha comenzado a arder justo en ese punto, tras lo cual se ha empezado a quemar el campo a ambos lados de la carretera. Por eso, hasta el lugar se han desplazado inmediatamente los bomberos, participando también un helicóptero en el operativo.

PUEDE INTERESARTE Un incendio en un taller en un edificio de Lleida hunde tres plantas y obliga a desalojar otras nueve viviendas

Tal como se aprecia en las imágenes del suceso, el vehículo ha quedado casi completamente calcinado en su parte central. Tras asegurarlo, se ha reabierto el tráfico en sentido Madrid.

Los incendios en vehículos disparan los fuegos este verano

En un verano completamente aciago para España en materia de incendios forestales, lo ocurrido vuelve a poner el foco en el riesgo extremo existente en el país y en la cantidad de fuegos que se están desatando también después de que arda algún vehículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como ejemplo, el incendio de Burghondo, Ávila, que arrasó más de 50.000 hectáreas, se desencadenó debido a una excavadora con martillo hidráulico que abría un camino cuando estaba prohibido su uso precisamente por riesgo de incendio.

En este caso, aunque el contexto es muy diferente, el verano está dejando también cada vez más incendios de vehículos en carretera, lo que se suma a los factores que incrementan la amenaza. En El Ronquillo, la intervención inmediata de los medios de extinción ha sido necesaria no solo para apagar el fuego en el camión, sino para luchar además contra su expansión a los lados de la carretera en unas condiciones climatológicas que siguen siendo tremendamente adversas, con temperaturas alcanzando los 36 grados en la localidad en la que se han producido los hechos.