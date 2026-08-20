El Gobierno acelera ahora los trámites para cuánto antes trasladar a 500 niñas a la Península para reforzar su protección

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CeutaContinúa la crisis en Ceuta. Tras la llegada de miles de personas desde la frontera de Marruecos, el Gobierno ha acelerado los trámites para trasladar a la Península a unas 500 niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que se encuentran actualmente en Ceuta. El objetivo es reforzar su protección y evitar que continúen expuestas a situaciones de riesgo.

Por el momento, no se ha concretado cómo ni cuándo se realizará el traslado. Las menores llevan semanas en condiciones precarias y muchas de ellas llegaron a la ciudad autónoma sin estar acompañadas por familiares.

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Muchas de las menores huyen de la violencia

Uno de estos casos es el de Yasmina, una niña de 14 años que llegó sola a Ceuta el pasado 31 de julio. Según cuenta, huyó de Marruecos después de sufrir malos tratos.

La menor ha mostrado a las cámaras de 'Informativos Telecinco' fotografías de las lesiones que, según su testimonio, sufrió durante las agresiones y las palizas que recibía. Su situación se repite en miles de niñas no acompañadas que temen ser devueltas a la vida de la que tratan ahora de escapar.

Por eso, las autoridades y distintas asociaciones trabajan para identificar a estas menores y conseguir que entren cuanto antes en el sistema de protección. Algunas han permanecido en situación de calle, lo que aumenta el riesgo de explotación, trata y explotación sexual.

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Se aceleran los trámites para acogerlas en la Península

Para reducir estos peligros, las niñas son alojadas en instalaciones y campamentos separados de hombres y niños varones. Entre las menores hay casos especialmente delicados, con niñas de apenas 10 y 11 años que han llegado a Ceuta después de vivir situaciones muy complicadas.

La situación se ha agravado además por varias denuncias de agresiones sexuales. La Fiscalía de Ceuta investiga actualmente 13 denuncias, tres de ellas con menores entre las víctimas. Según los datos, en la mayoría de los casos los presuntos autores serían extranjeros no residentes en España.

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Es por ello que el Gobierno acelera ahora los trámites para cuánto antes trasladar a 500 niñas a la Península para reforzar su protección y reducir la presión que soporta actualmente el sistema de acogida de Ceuta.