Claudia Barraso 20 AGO 2026 - 20:02h.

Después de haberlos encontrado, los rescatistas tardaron en regresar con los jóvenes cuatro horas por la poca visibilidad

Rescatan a cuatro adultos, un niño y un perro tras hundirse su embarcación entre Genoveses y San José, Almería

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El Grupo de Rescate de Protección Civil del Gobierno de Cantabria ha rescatado a cuatro jóvenes, tres de ellos bilbaínos y uno madrileño, que tenían de 16 a 20 años en la cara norte del Castro Valnera, una zona donde el terreno es muy complicado y que las montañas alcanzan una altitud de 1.100 metros de altura.

Los jóvenes habían quedado desorientados después de que decidiesen salir junto a otras cinco personas de ruta por la zona, pero decidieron darse la vuelta al considerar que no eran capaces de completar la ruta y haber el descenso hasta el aparcamiento de Pandillo, cosa que sí hicieron los otros cinco jóvenes sin ningún tipo de problema, según confirma 'El Correo'.

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Los servicios de emergencias 112 de Cantabria recibieron el aviso pasadas las siete de la tarde, hora en la que ya no hay mucha visibilidad y menos en las zonas montañosas. Dos rescatadores se desplazaron hasta el aparcamiento donde se encontraban el resto de jóvenes que pudieron facilitar la descripción y más detalles de la ruta que seguramente habrían seguido sus compañeros.

A pesar de contar con alguna información inicial, la localización de los jóvenes resultó ser más complejo de lo esperado y, debido a las condiciones meteorológicas, es decir, a las fuertes tormentas y a la densa niebla que había en ese momento, la visibilidad se complicó, lo que hizo que los rescatistas tardasen más tiempo en dar con los cuatro jóvenes que vagaban por la montaña aún desorientados.

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Tardaron cuatro horas en volver tras el rescate

Para poder dar con ellos, los profesionales recurrieron a dispositivos de posicionamiento y navegación para garantizar la seguridad y eficacia del seguimiento. El equipo de rescate consiguió dar con ellos tras un rato de búsqueda y, cuando los encontraron, procedieron a realizar una primera evaluación para comprobar que todos se encontraban correctamente.

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Además, como habían pasado horas desde que se separaron del resto del grupo, sin provisiones, ni abrigos y el tiempo había empeorado bastante, los expertos les proporcionaron abrigo, comida y agua para mejorar sus condiciones y que pudiesen efectuar el descenso correctamente.

El camino de regreso hasta el aparcamiento duró unas cuatro horas desde que encontraron a los jóvenes, porque el camino además de ser complicado se volvió peligroso por la falta de visibilidad que había en la zona en ese momento. Cuando llegaron hasta el aparcamiento, además del resto del grupo, también les esperaban sus familiares.